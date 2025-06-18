Уличный стиль Стамбула: бренд Les Benjamins соединил традиции Востока и тренды европейской моды

Дизайнер Буньямин Айдын родился в Германии, вырос в Швейцарии, живет и работает в Стамбуле, где в 2011 году и создал Les Benjamins. Сейчас ему чуть за 30, он принимал участие в Неделях моды в Париже и Милане, магазины бренда открыты в Стамбуле, в Дубае, в Саудовской Аравии, в Берлине и теперь – в Москве.

Появление в мировой моде Les Benjamins совпало с периодом, когда современное искусство и уличная культура заново открыли для себя Middle East, или, как говорят в России, Глобальный Юг.





В искусстве Ближний Восток показал себя с другой стороны – не как территория роскоши и строгих канонов, но свободным от стереотипов, смелым и актуальным, реагирующим на то, что происходит здесь и сейчас.





Мода повернулась в сторону стритстайла – как одному из способов преодолеть границы между Востоком и Западом. Символично, что бренд Les Benjamins был создан в Стамбуле, городе, который издревле служил мостиком между двух культур.





Стены московского бутика расписаны орнаментами, повторяющими росписи стен Собора Святой Софии. На полу – состаренные турецкие ковры. Дизайн бутика сочетает минимализм и восточную эстетику так же, как коллекции бренда, в которых базовые однотонные вещи соседствуют с рубашками, платьями и брюками, расшитыми национальными узорами. Такое мастерское сочетание культур, хип-хоп, наследие, актуальное и немного вечного сегодня выглядит самым верным способом описать современность. И еще это модно – жить без барьеров и без границ.

"Россия – очень интересный для бренда рынок. Помимо основной коллекции, которая продается во всех бутиках и несет важную личную историю основателя, команда бренда многие вещи создает специально для нас. Мы также планируем выпускать коллаборации с российскими артистами и музыкантами. Но главная миссия бренда – нести свои традиции в мировую моду, и мы их в этом поддерживаем", – поделилась с корреспондентом Клео.ру Юлия Студеникина, бренд-директор Les Benjamins в России.

Первый корнет Les Benjamins открылся в универмаге "Цветной" в 2024 году. В настоящее время открыты магазины в торговых центрах “Авиапарк” и "Европолис".