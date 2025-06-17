Пуанты или кроссовки? Встречайте сникерины — самый неожиданный обувной тренд

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Если вы и балерина, и спортсменка, то эта обувь создана для вас!

В мире моды постоянно рождаются неожиданные союзы, стирающие привычные границы. И одним из самых ярких открытий нового сезона стали сникерины – обувь, которая соединила спортивные кроссовки с изящностью балетных пуант.

Что такое сникерины? Союз несовместимости

Представьте себе пару классических балеток или девичьи туфли "Мэри Джейн" – с их круглым мысом, нежным вырезом и, возможно, элегантной шнуровкой или ремешком. А теперь добавьте к этому всему подошву от комфортных кроссовок: гибкую, рельефную, обеспечивающую отличную амортизацию и сцепление. Именно такое сочетание и есть сникерины.

Фото: архив бренда Vivaia/ www.vivaia.com

С подиума в гардероб: рождение тренда

Истоки этого тренда зародились на парижских подиумах в коллекциях осень/зима 2025. Симон Роша, мастер по переосмыслению классических образов, представила свою версию – атласные низкие кеды с элегантным закругленным мысом и нежной плиссировкой, характерной для пуантов. Изюминкой стали атласные ленты вместо традиционных шнурков, подчеркивающие балетную тематику.

Фото: архив бренда Simone Rocha/ соцсети @simonerocha_

Модный дом Louis Vuitton отправился в сторону спорт-шика. Их модель больше напоминает классические кроссовки, но "балетный" подтекст проявляется благодаря сверхтонкой подошве, сделанной в форме узнаваемой монограммы LV.

Фото: архив бренда Louis Vuitton/ louisvuitton.com

Как Фиби Дайневор и Белла Хадид стилизуют "Сникерину"

Мировые селебрити уже активно внедряют гибридную обувь в свой гардероб: звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор сочетает кроссовки-балетки с женственным белоснежным платьем. А модель Белла Хадид, тем временем, прогуливается по Нью-Йорку в модных велосипедках и сникеринах с атласными лентами от бренда Vivaia.

Фото: архив бренда Vivaia/ www.vivaia.com

Популярность сникеринов легко объяснить. В эпоху, когда комфорт стал неотъемлемой частью повседневной жизни, но желание выглядеть стильно никуда не делось, эта обувь предлагает идеальный баланс. Она позволяет создавать ультрамодные образы, будь то сочетание с джинсами, брюками, юбками или даже платьями, не жертвуя при этом возможностью активно двигаться в течение дня. Это обувь для современной городской жизни – динамичной, разнообразной и требовательной.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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