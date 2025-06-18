Пушкинский музей запустил лимитированную коллекцию косовороток

Российский бренд одежды "Соворотка" совместно с ГМИИ им. А.С. Пушкина создали капсульную коллекцию косовороток с вышивкой по мотивам работ одного из главных художников периода модернизма, скульптора и живописца, Анри Матисса. Лимитированная коллекция доступна на сайте бренда и в Пушкинском музее.

Косоворотка – один из самых устойчивых символов русской одежды. Ее лаконичный силуэт и свободный крой перекликаются с витальностью и простотой живописи коллажей Матисса, а многочисленные версии "Танца" напоминают хороводы и даже летящие "Бабы" Малявина.





Матисс для коллаборации был выбран неслучайно, поскольку с Россией его связывало многое. В 1911 году он впервые приехал в Российскую Империю по приглашению купца Сергея Щукина. В Москве художник проникся местной культурой через Третьяковскую галерею и наши роскошные соборы с многовековыми коллекциями икон. Сама живопись глубоко тронула Анри, что также оставило отпечаток на его творчестве.





"В коллаборации с Пушкинским музеем мы хотели создать современную вещь с исторической памятью, построенной на зародившемся сто лет назад диалоге культур. Мы перенесли работы Матисса на ткань, чтобы сделать его частью жизни русских людей, как сделал его "своим" Сергей Щукин", – поделилась Марина Гиря, бренд-директор "Соворотки".