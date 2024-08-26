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Понедельник 26 августа

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Тренды осени 2024: ключевые элементы гардероба

Тренды осени 2024: ключевые элементы гардероба

Осень 2024 обещает быть стильной и насыщенной

С приходом осени не только природа меняет наряд, но и наш гардероб требует обновления. В этом сезоне мода диктует свои правила, и вот что вам нужно знать, чтобы оставаться на пике стиля.

Почему важны тренды?

Следить за трендами – это не про то, чтобы полностью сменить гардероб на модные новинки, а про то, как сделать базовые вещи актуальными. Важно помнить, что весь наряд не должен состоять из трендовых вещей, иначе получится "попугайский" эффект. Главная задача – аккуратно интегрировать тренды в ваш базовый гардероб. Достаточно добавить несколько акцентов, чтобы получить современный и стильный образ, который будет выглядеть свежо и актуально.

Оверсайз-рубашкаФото: 12storeez.com


В этом сезоне оверсайз-рубашка продолжает удерживать позиции на вершине модных хит-парадов. Благодаря таким брендам, как Balenciaga и Jacquemus, эта вещь стала незаменимой в гардеробе каждой модницы. Сочетайте ее с узкими джинсами или поверх платья, чтобы создать стильный и расслабленный образ.

Короткое пальто

Фото: 12storeez.com

Короткие пальто снова возвращаются в моду, и это определенно та вещь, без которой не обойтись осенью 2024. Модели от Max Mara и Prada идеально подходят для того, чтобы подчеркнуть фигуру и добавить образу элегантности. Носите такое пальто с брюками или юбками – и ваш лук всегда будет выглядеть стильно.

Одежда в цвете "Зимняя вишня"

Фото: 12storeez.com

Этот сезон отмечен появлением нового фаворита среди оттенков – "Зимняя вишня". Этот глубокий красный тон придаст вашему образу выразительности и шика. Независимо от того, выберете ли вы свитер, брюки или пальто в этом цвете, вы будете в центре внимания.

Прямые брюки

Фото: 12storeez.com

Широкие брюки постепенно уступают место более классическим прямым моделям. Эти брюки подчеркивают элегантность и универсальность вашего образа. Сочетайте их с ботильонами на каблуке или массивными ботинками, чтобы оставаться в тренде.

Юбки необычной фактуры

Фото: 12storeez.com

Если вы хотите добавить немного новизны в свой осенний гардероб, обратите внимание на юбки из необычных материалов. Кожа, бархат и металлизированные ткани – вот что привлекает внимание на подиумах Alexander McQueen и Saint Laurent. Эти юбки добавят вашему образу драматизма и элегантности.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказал какие ошибки в стиле стоит избегать в 2024 году. 

26 августа 2024, 10:30
Эмили Синдлев. Фото: соцсети/@emilisindlev
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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