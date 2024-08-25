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Мужская мода осень-зима 2024-2025 года: обзор актуальных трендов и ключевых элементов гардероба

Мужская мода осень-зима 2024-2025 года: обзор актуальных трендов и ключевых элементов гардероба

Узнайте о ключевых трендах мужской моды на сезон осень-зима 2024-2025. Какие вещи должны быть в гардеробе стильного мужчины: от верхней одежды до аксессуаров.

Стремление выглядеть стильно и красиво свойственно не только для представительниц прекрасного пола, но и для сильной половины человечества. Смена сезона – повод обновить гардероб оригинальными вещами. В этом поможет мужская мода осенью-зимой 2024-2025 года, представленная в дизайнерских коллекциях разнообразными тенденциями. В этой статье Клео.ру предлагает вместе разобраться с тем, какие тренды будут актуальными, и какие ключевые элементы стоит включить в гардероб.

Основные тренды мужской моды осень-зима 2024-2025

Модельеры постарались сделать вещи, составляющие основу мужского образа, максимально разнообразными и креативными. Благодаря этому мужчины смогут проводить эксперименты с комбинацией предметов гардероба и подбирать подходящую для них стилистику. В этом сезоне Клео.ру предлагает обратить особое внимание на такие тренды:

  • Поклонников ретро порадуют вещи в стиле grandpa core: рубашки в клетку, жилеты и кардиганы с ромбовидным принтом, свитеры в классическом дизайне с V-образными вырезами, брюки с защипами в области пояса.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • При выборе оттенков предметов гардероба стоит обратить на вещи в красной тональности. Также в тренде будут и синие цвета, особенно кобальтовый.
  • Повседневный образ приобретет оригинальные черты за счет дополнения элементами в стиле вестерн. В их число входят расклешенные брюки, ремни с крупной металлической бляшкой.
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
  • Тотал-лук из денима продолжает оставаться неизменно актуальным. Его создание предполагает комбинацию джинсов и куртки либо рубашки, выполненных из аналогичного материала. Стильный мужской образ зимой 2025 года можно дополнить верхней одеждой из денима фасона «авиатор», предполагающей наличие утепленной овчинной подстежки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ключевые элементы гардероба

Базовые вещи – это то, что составляет основу мужского гардероба осенью и зимой 2024-2025 года, придает ему оригинальности и индивидуальности. Клео.ру предлагает пополнить свою капсулу такими элементами:

  • Водолазка – вещь, которая великолепно впишется в повседневный лук и будет гармонично смотреться как с классическими брюками прямого кроя, так и с джинсами, содержащими рваные детали. При желании сделать базовую вещь акцентной допускается выйти за пределы привычной черно-белой палитры и отдать предпочтение ярким оттенкам синего или красного.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Свитер крупной вязки, дополненный отложным воротником, органично дополнит стильный мужской образ зимой 2025 года. Данный элемент представлен вариантами с молнией или с крупными пуговицами. Такая вещь прекрасно подойдет для воплощения многослойных образов, если поддеть под нее рубашку либо водолазку.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Джинсы – беспроигрышная базовая вещь, предназначенная для создания кэжуал луков. В этом сезоне будут актуальными модели с нарочито состаренным эффектом, дополненные потертостями, фасоны оверсайз мешковатого кроя, карго с крупными накладными карманами по бокам, изделия, содержащие рваные элементы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Демисезонные и зимние мужские образы немыслимы без верхней одежды, самым распространенным вариантом среди которой являются куртки. В зависимости от погодных условий можно подобрать герметичные непродуваемые ветровки, стеганые утепленные пуховики, кожаные или джинсовые «авиаторы» с овчинной подстежкой, парки с меховым утеплителем.
  • Пальто из твида или шерсти незаменимо для мужчин, предпочитающих деловые элегантные образы. Преобладают модели, представленные в монохромных оттенках и в классическом крое, дополненные английским воротником. При желании привнести в образ неформальные черты можно остановить выбор на свободных фасонах «оверсайз».

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Мужская мода осенью-зимой 2024-2025 года порадует разнообразием фасонов и стилей, благодаря чему выбор базовых элементов гардероба пройдет с легкостью и максимально удовлетворит вкусовые предпочтения. Вы сможете запросто создать лук в подходящей для вас стилистике, который будет подчеркивать вашу индивидуальность.

25 августа 2024, 23:22
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

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