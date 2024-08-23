Ошибки в стиле, которых стоит избегать в 2024 году

Мода – это вечная игра с правилами, которые меняются быстрее, чем успеваешь запомнить их. В одном сезоне ты королева улиц, а в следующем – рискуешь стать героиней ретроспективы "модных провалов". Чтобы этого не случилось, давай разберемся, от каких вещей стоит отказаться, чтобы выглядеть на пике стиля в 2024 году.

Почему не стоит носить то, что уже вышло из моды

Конечно, тренды возвращаются, но это не повод хранить все старье в шкафу в надежде, что оно снова окажется на волне популярности. Мода – это язык, и если говорить на нем устаревшими фразами, можно легко потеряться в современной стильной толпе. Поэтому важно не просто следить за новинками, но и вовремя прощаться с тем, что давно уже прошло свой звездный час.

Приталенные рубашки





Когда-то они были везде – в офисах, на улицах, даже на подиумах. Но приталенные рубашки давно уступили место более свободным и расслабленным фасонам. В 2024 году выбирай oversize-силуэты или рубашки с интересными деталями, например, широкими манжетами или необычным кроем. Забудь о том, что подчеркивает фигуру слишком очевидно – сейчас правит балом легкая небрежность и свобода движения.

Джинсы-бананы





Ах, эти завышенные талии и зауженные щиколотки! Джинсы-бананы когда-то были в моде, но теперь они выглядят так же актуально, как и постеры с юным Леонардо ДиКаприо. В 2024 году делай ставку на прямые или слегка расклешенные модели. Они не только освежат твой образ, но и подарят комфорт, за который ты будешь благодарна в течение всего дня.

Куртка с меховой оборкой





Помнишь, как такие куртки были на каждом втором в начале нулевых? В этом сезоне они выглядят устаревшими и громоздкими. Если хочешь оставаться в тренде, выбирай лаконичные, но выразительные силуэты.

Юбка-карандаш до колен





Этот классический элемент офисного гардероба больше не вызывает восторга. В 2024 году выбирай юбки длиной миди или макси, желательно с интересными элементами – разрезами, асимметрией, текстурой. Они выглядят свежо и современно, а главное – позволяют экспериментировать с образами.

Обувь на тонкой подошве





Тонкие подошвы – это пережиток прошлого. В 2024 году на модных подиумах царят массивные и устойчивые модели. Выбирай обувь на толстой подошве, которая не только смотрится стильно, но и комфортна в носке. К тому же, такая обувь визуально удлиняет ноги, а это всегда плюс!

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