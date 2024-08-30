Самые модные пальто на осень и зиму 24/25: вот какие модели в тренде в этом сезоне

Пальто невероятно популярно у современных девушек благодаря своей универсальности. Тренды редко меняют форму классического пальто, так что оно будет актуальным не один год. Это вложение, которое точно окупится. Кроме того, современные реалии позволяют носить его и с кедами, и с грубыми ботинками, и с элегантной обувью на каблуке.

Пальто-пиджак: бизнес-кэжуал с модным уклоном





Пальто-пиджак – это новый маст-хэв в гардеробе. Вдохновлённое деловым стилем, оно идеально сочетается с брюками и даже с джинсами, придавая образу строгости, но без излишней формальности. Дизайнеры играют с формами, добавляя объём в плечах и подчёркивая линию талии, чтобы пальто выглядело свежо и актуально. Вырезы, асимметрия и яркие пуговицы – всё это делает пальто-пиджак выбором номер один для тех, кто хочет быть на пике моды, не жертвуя комфортом.

Миди-пальто: свободный крой для максимальной элегантности





Когда дело доходит до универсальности, миди-пальто свободного кроя – это безусловный фаворит. Оно не кричит о себе, а тихо и уверенно говорит, что вы понимаете в моде. Простота линий и отсутствие приталенности создают пространство для многослойности – наденьте свитер оверсайз, добавьте шарф с крупной вязкой и вы получите непринуждённый, но стильный лук. Комфорт и элегантность идут рука об руку, и это пальто – лучший тому пример.

Акцентное пальто: яркий цвет для смелых решений





Акцентное пальто – это ваш шанс заявить о себе, не сказав ни слова. В этом сезоне смело выбирайте яркие цвета: алый, изумрудный или даже ярко-розовый. Такое пальто превращает любой образ в настоящий фэшн-стейтмент. Дополните его минималистичными аксессуарами, и вы готовы завоевывать улицы. Модные дома, от Valentino до Prada, сделали акцент на ярких цветах в своих коллекциях, так что не упустите шанс добавить в гардероб немного красок.

Пальто-плащ: тренч нового поколения





Пальто-плащ – это абсолютный хит для тех, кто ценит практичность и стиль. В отличие от классического тренча, эти модели играют с длиной и материалами, предлагая больше драмы и функциональности. Водонепроницаемые ткани и съёмные подкладки делают его идеальным выбором для тех, кто живёт в климате с частыми дождями, но не хочет жертвовать своим образом. Добавьте к нему массивные ботинки и большой шарф, и вы получите ультрасовременный лук на каждый день.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал о самых модных аксессуарах, которые дополнят образ в этом году.