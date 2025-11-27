Что надеть на Новый год 2026: идеи образов для женщин, мужчин и детей

Один из самых приятных, но в то же время ответственных моментов подготовки к главному зимнему празднику – это выбор наряда. Любой согласится с тем, что одежда должна быть уместной на этом торжестве и создавать соответствующее настроение. Наряд подбирается с учетом ассоциации с символом года – Красной Огненной Лошадью. В этой статье Клео.ру предложит вам варианты того, что надеть на Новый год 2026, и как подобрать образы для женщин, мужчин и детей.

В каком цвете встречать Новый год 2026

Красная Огненная Лошадь – это смелое животное, наполненное энергией, которому чужды скука, обыденность и мрачность. Неудивительно, что фаворитами праздника станут живые яркие оттенки. Особое внимание при выборе цветов на Новый год следует обратить на следующие тона:

главным оттенком торжества, конечно же, является красный цвет, ассоциирующийся со страстью и энергией. В качестве альтернативного варианта ему можно предложить глубокий бордовый тон, придающий образу благородные черты;

оранжевый символизирует жизнерадостность и тоже отлично подойдет для празднования Нового года 2026;

золотой станет находкой для модниц, желающих создать роскошный лук. В таком цвете они могут быть стопроцентно уверены в том, что будут блистать на празднике;

коралловый – придаст наряду свежие черты, будет выглядеть ярко, но при этом нежно;

природные оттенки, которые, несомненно, придутся по нраву Лошади, – это терракотовый, зеленый, коричневый, медный.

Для тех, кто не желает выглядеть слишком броско, разрешается обратиться к использованию определенных аксессуаров, выступающих ярким акцентом лука. Примером выступают туфли красного цвета, коричневый пояс, декорированный золотой пряжкой, оранжевый клатч.

Также при выборе новогодних образов 2026 года стоит избегать оттенков, вступающих в конфликт с огнем – стихией предстоящего года. Это холодные тона, которые могут показаться Лошади скучными: черный, белый, синий, изумрудный, серый.





Что надеть женщинам

Представительницы прекрасного пола желают привлекать внимание, выглядеть ярко и при этом гармонично в любой обстановке. Особенно это касается главного зимнего торжества, где любая девушка, конечно же, захочет блистать. При этом многие стремятся оставаться верными предпочитаемому стилю, отдавая предпочтение более элегантным или воздушным романтичным образам. Далее Клео.ру предложит вашему вниманию актуальные варианты, что надеть на Новый год женщине.





Платья и юбки

Женственные предметы гардероба будут особенно уместны в новогоднюю ночь. При выборе платьев откажитесь от строгих офисных вариантов и отдайте предпочтение моделям, которые будут ассоциироваться с праздником. Во многом это достигается за счет выбора материалов, в числе фаворитов которых окажутся струящийся шелк или атлас, бархат, образующий эффектные мягкие складки. Для встречи Нового года в уютной домашней обстановке также подойдут варианты из мягкого трикотажа.

Фасон можно подобрать в зависимости от особенностей вашей фигуры и индивидуальных предпочтений, остановив выбор на облегающих фигуру, трапециевидных или расклешенных вариантах. Пикантности образам на Новый год 2026 придают акцентные детали, такие как открытые плечи, вырезе на спине, разрез, идущий по ноге. Что касается длины, лидирующие позиции занимают миди и макси.

При выборе юбок беспроигрышным решением станут расклешенные модели из шелка, образующего струящиеся складки и из плотного атласа с небольшим расширением книзу. Также стоит обратить внимание на фасон "карандаш", выполненный из бархата и дополняющийся эффектом драпировки. Продолжают оставаться трендовым и модели с асимметричным подолом. В качестве верха к таким юбкам отлично подойдут лаконичные блузки, прилегающие по фигуре.





Брюки, брючные костюмы и комбинезоны

Любительницы элегантности смогут оставаться верными своему стилю, если остановят свой выбор на брючных вариантах нарядов. Праздничное настроение создадут брюки клеш или палаццо, изготовленные из шелка или атласа и сочетающиеся с блузками или топами из аналогичных материалов. Интересно смотрятся элегантные брючные костюмы, не перегруженные декором и выполненные в природных оттенках терракотового, коричневого либо зеленого тонов. Такой готовый брючный наряд как комбинезоны рекомендуется подбирать с акцентными блестящими вставками, идущими по бокам.





Что надеть мужчинам

Стильно выглядеть в праздничную ночь хотят не только представительницы прекрасного пола, но и сильная половина человечества. Специально для них Клео.ру подготовил информацию о том, что надеть на Новый год мужчине. Главное условие при этом – отказаться от скучности и банальности и сменить серый или черный костюм на более интересный вариант, выполненный в насыщенных оттенках. Выбор цветов предлагается в тонах терракота, бордо, глубокого шоколада.

Кроме того, можно обыграть костюм с помощью фактурного материала, удачными примерами станут вельвет, бархат, твид. Можно выбрать в подобной стилистике исключительно верх и соединить его с джинсами. При этом на них должны быть исключены потертости и рваные детали, лучше отдать предпочтение классике. Под пиджак рекомендуется подобрать не традиционную белоснежную рубашку, а выполненную в дымчато-песочных или молочных тонах, содержащую мягкие переливы, фактуру или легкие узоры.





Образы для детей

Ощутить праздничное настроение в полной мере хотят не только взрослые, но и дети. Новогодний образ для них, прежде всего – это воплощение волшебства, при этом он должен быть достаточно комфортным. Каждая девочка мечтает примерить на себя наряд феи или принцессы, поэтому воздушное платье из фатина, органзы, кружева станет наилучшим решением. Оттенки предпочтительны нежные и яркие одновременно. Как нельзя лучше подойдут тона нежной розы, коралла, шампанского.

Мальчикам можно собрать костюмы ковбоев, маленьких джентльменов, жокеев, состоящие из брюк или джинсов, рубашек и жилетов. Одежда может быть выполнена в природных тонах коричневого или терракотового оттенка. Особый шарм образу придаст такой аксессуар как шляпа.





Итог

Теперь вы знаете, что можно надеть на Новый год 2026, и как составить эффектный образ для женщин, мужчин и детей. Надеемся, что вам пригодятся идеи, предложенные в этой статье, и вы обязательно подберете для себя подходящий вариант.