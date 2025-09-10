Так говорил Карл Лагерфельд: 11 цитат великого модельера

Карл Лагерфельд – дизайнер, без которого невозможно представить моду XX века. Родившийся в Гамбурге, он рано понял, что его путь лежит в Париж. В 1950-х он начал карьеру в доме Balmain, позже работал у Chloé и Fendi, а с 1983 года возглавил Chanel, превратив марку в символ современности. Лагерфельд был не просто модельером: он стал культурным кодом своего времени, совмещая уважение к традициям с острым чувством тренда. Его стиль, дисциплина и харизма сформировали целую эпоху.

11 великих цитат Карла Лагерфельда

"Я никогда не осуждал женщин, которые хотят хорошей жизни, я лишь не понимал мужчин, которые жалуются, что женщинам нужны только деньги".

"Женщина, лишенная хорошего вкуса, даже в стильном платье будет безвкусной".

"Счастье – это вопрос порядка и дисциплины".

"Обычно я не советую невестам выбирать меня дизайнером свадебного платья. Все, для кого я их создал, развелись".

"Можете видеть жизнь в розовом цвете, но только не носите его!".

"Когда вы начинаете носить спортивные штаны каждый день, это значит, что в вашей жизни что-то идет неправильно".

"Коко возненавидела бы то, что я делаю. Но у компании есть лицо, и то, как именно обновлять его – моя забота".

"Прощать слишком легко. Я могу забыть, но никогда не прощу".

"Единственная форма любви, в которую я верю, – материнская".

"Когда люди говорят о старых добрых временах, я им говорю: "Это не старые добрые времена, вы просто стары". Я ненавижу старые добрые времена. Важно то, что сегодня хорошо".

"Красота не требует жертв. Красота требует денег".

Вклад Лагерфельда в индустрию

Его вклад в моду – это не только культовые коллекции Chanel и Fendi, но и умение смотреть вперед. Он одним из первых начал экспериментировать с коллаборациями, работал с H&M задолго до того, как это стало индустриальной нормой. Лагерфельд понимал, что мода должна быть и эксклюзивной, и доступной, что традиции и инновации обязаны идти вместе.

Сегодня, когда ему могло бы исполниться 92 года, Лагерфельд остается символом дисциплины, вкуса и силы личности. Его высказывания цитируют так же часто, как показывают архивные коллекции. А главное – он доказал, что мода никогда не стоит на месте, если за ней стоит человек с настоящим видением.