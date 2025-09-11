Интервью с дизайнером Яной Бесфамильной: о коллекции Apres Ski, вдохновении и вещах-трансформерах

Российский бренд Yana Besfamilnaya, основанный в 2018 году дизайнером Яной Бесфамильной, воплощает в себе концепцию "see-now-buy-now", отвечая на потребность быть актуальным здесь и сейчас. Главная жемчужина его ДНК – это ироничная сексуальность, смелость и фирменный, ни с чем не сравнимый стиль, который гарантированно привлечет к себе внимание. Основательница бренда Яна Бесфамильная рассказала Клео.ру, чем вдохновлена ее новая коллекция "Après Ski", представленная на Московской неделе моды, а также о тренде на вещи-трансформеры и маст-хэвах в одежде осенью 2025.

– Недавняя коллекция FW25/26, получившая название "Après Ski", стала погружением в атмосферу горнолыжного отдыха, но с фирменным налетом иронии от Yana Besfamilnaya. Дизайнеры блестяще соединили уют зимнего комфорта с остроумными деталями. Что вас вдохновило сделать коллекцию в горнолыжной тематике?

– Все началось именно с атмосферы. Хотелось ощущение праздника и веселья, и что может передать это лучше, чем тема Après Ski?





– Сет-дизайн вашего показа, с полосатыми лежаками и пледами ручной работы, идеально дополнял коллекцию. Как вы работали над созданием общей атмосферы показа, и насколько важна для вас детализация пространства, чтобы передать настроение коллекции?

– Ты никогда не знаешь, откуда возьмется вдохновение. В этот раз именно идея сделать частью сет-дизайна полосатые лежаки вдохновила меня на коллекцию, а не наоборот. Именно от красно-белых лежаков появились полосатые вязанные изделия в коллекции. Кстати, все вязанные изделия в нашей коллекции созданы вручную.





– В коллекциях вашего бренда достаточно вещей-трансформеров. Что вы думаете по поводу концепции многофункциональной одежды?

– Вещи-трансформеры всегда будут востребованы, потому что это практично. И даже если вы совсем не про утилитарность, то все равно не будете отрицать, что иметь пуховик, который одним движением превращается в жилет, – это кайф.





– Какие, на ваш взгляд, маст-хэв айтемы должны появиться в гардеробе каждой женщины осенью 2025?

– Почему-то мне всегда сложно давать такие рекомендации. Настолько разный у нас у всех образ жизни. Для кого-то маст-хэв сезона – это новый смокинг для долгожданных походов в театр, а для кого-то – удобный и стильный спортивный костюм для неспешных осенних прогулок по парку.