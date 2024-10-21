Музыка здесь ни при чем: субкультуры ушли со сцены, но по прежнему влияют на моду

Мода подсматривает идеи на улицах, подхватывает новые тренды в подворотнях, молодежных тусовках, протестных явлениях и внезапно возникающих увлечениях подростков.

В 20-м веке, когда изменения в обществе происходили так быстро, что мы стали называть десятилетие – целой эпохой, мода менялась также стремительно, реагируя на новые стили в искусстве и в музыке, отвечая на настроения молодежи.



Каждая субкультура – отражение травмы своей эпохи: хиппи 70-х демонстрировали и во внешнем виде идеи свободы, раскрепощенности, пацифизма. В 80-е британские панки отрицали диктат денег и ценности капитализма. 90-е откликнулись на усталость от гламурной роскоши глянца и шоу-бизнеса стилем гранж, заставив модных дизайнеров обратить внимание на внутренний мир человека. 2000-е это рейв и готика – два противоположных направления, которые объединяет стремление уйти в свой мир и не следовать канонам успешности.



Музыка и мода имели равное значение для представителей субкультур – вплоть до недавнего времени разделение по принципам музыкальных предпочтений влияло на внешний облик молодежи. Мы могли запросто отличить того, кто слушает рок от любителя рэпа.



Сегодня этого разделения нет.

Любители рок-музыки запросто могут надеть кроссовки New Balance, толстовку и джинсы и обойтись вообще без металлических аксессуаров и кожаных вещей. Также фанаты рэперов миксуют яркие принты, косухи и штаны с карманами. Музыка перестала быть важной частью идентичности, а мода отказалась от каких-либо правил – в одной коллекции уживаются атрибуты нескольких субкультур, которые раньше было не представить на одной сцене.



Главная особенность нашего времени – отказ от каких-либо границ. Это нежелание загонять себя в какие-то рамки свело на нет увлечение субкультурами как способом создать коммьюнити.

Но на современную моду субкультуры по прежнему оказывают большое влияние – в новых коллекциях можно обнаружить их все.

Готика

Больше всего в осенне-зимнем и летнем сезоне готики и гранжа. Причем от готического стиля дизайнеры взяли самое роскошное – кружева, бархат, корсеты. А от гранжа самое грубое – потертые джинсы, клетчатые рубашки, растянутые кардиганы. Особый шик – уметь все это сочетать между собой.

Самым наглядным воплощением готики в современной моде стала коллекция Resort 2025 модного дома Dior. Креативный директор Мария Грация Кьюри провела показ на территории шотландского замка и использовала все атрибуты субкультуры готов: корсеты, лакированная кожа, элементы викторианского стиля, кружева и бархат.

С подобной эстетикой работает российский бренд "Святая", у которого, помимо качественных базовых вещей, можно найти черные платья макси со шнуровкой. Несколько сезонов заметным трендом остается корсет, даже в коллекциях масс-маркета топы в виде корсета со шнуровкой на спине соседствуют с удобными майками на бретельках.





Повальное возвращение на подиумы готического стиля многие связывают с продолжением сериала “Уэнсдэй” – образ главной героини прочитывался в аутфитах и макияже. Также некоторые дизайнеры явно обращались за вдохновением к творчеству британского фэшн-фотографа Тима Уолкера, который играет в сказочные образы в том числе с помощью элементов готической моды. Один из лучших примеров – весенне-летняя коллекция бренда Undercover





Гранж

Чтобы обновить гардероб вещами в стиле гранж можно зайти в бутик любого массового бренда – Gloria Jeans, Befree, Lime, Zarina. Массмаркет отлично справляется с переосмыслением трендов 90-х, например, в новой коллекции GJ – кеды на высокой подошве, длинная юбка из грубого денима, трикотажные гетры, а у Befree растянутые удлиненные кардиганы заставили вспомнить образ Курта Кобейна на знаменитом акустическом концерте группы Nirvana.





В сегменте подороже – со стилем гранж оригинально работает креативный директор Diesel Гленн Мартенс. Кстати, у него мы можем научиться миксовать атрибуты разных субкультур в одном аутфите.

Рейв





На третьем месте по количеству цитат – самый безбашенный и яркий стиль эпохи техно. Кислотные цвета, принты, блестки и леопардовый принт заимствует у тусовщиков 90-х-начала 2000-х Алессандро Микеле, и Джонатан Андерсон для новой мужской коллекции Loewe разрешает мужчинам носить разноцветные рубашки в повседневной жизни или под пиджак на деловую встречу.

K-pop

Сегодня стиль рейв перекликается с новой субкультурой 2020-х годов, правда, она не вышла за формат просто увлечения, поскольку лишена идеологии, как основные субкультуры 20-го века, такие как хиппи, панк, или гранж. Но в плане стиля направление K-pop, связанное с корейской поп-музыкой, – явление очень яркое и в меньшей степени, чем рейв или рок, но влияет на современную моду. Участницы южнокорейской группы Blackpink – новые фэшн-иконы.





Короткие юбки, спорт-шик, лонгсливы, кроп-топы, принты – и все это с налетом легкого инфантилизма – Мы еще не проявили все свои таланты, мы в поисках себя, мы только учимся жить. Это действительно немного ученический стиль – на грани между хорошим и дурным вкусом, между продуманным стилем и его полным отсутствием.

Мы в поисках себя, точнее, опоры на себя – девиз поколения зумеров, который подхватила и мода, как самое наглядное отражение перемен, происходящих в обществе.