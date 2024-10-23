Цвета осенне-зимнего гардероба дизайнеры подсмотрели на выставке в Третьяковке

Этой осенью российский бренд 12 STOREEZ впервые стал партнером Третьяковской галереи и разработал экскурсию “Чувство цвета” по новой выставке “Адепты красного. Малявин & Архипов”. Экскурсия посвящена богатой цветовой палитре художников, которую дизайнеры использовали в осенне-зимней коллекции.





Мода черпает идеи у художников прошлого и настоящего порой слишком явно. Принты, повторяющие картины художников и заимствование художественных приемов на подиумах стали постоянной практикой, начиная со знаменитого платья “Мондриан” Ив Сен-Лорана, созданного по мотивам абстрактной живописи Пита Мондриана. Теперь ни одна Неделя моды не обходится без коллаборации брендов с кем-то из современных художников. Некоторые дизайнеры, например, Джонатан Андерсон каждый сезон привлекают для сотворчества смелого или просто талантливого автора.



Но интересно ловить неочевидные рифмы, когда дизайнер не повторил, но прочувствовал красоту искусства и передал что-то самое главное, что лежит за пределами образов и формы. Цвет. Силуэт. Настроение.



Как это сделали 12 STOREEZ в своей новой коллекции.

Разумеется, дизайнеры не стали переосмыслять женские образы крестьянок с картин Малявина и Архипова, это было бы нарушением ДНК бренда. Здесь не могло быть прямых отсылок и явного диалога с художниками. Рифмы нашли в красочной палитре, контрастном сочетании цветов, где красный – всегда главный, он подчиняет себе всю композицию, мгновенно завладевает вниманием.



“Двух художников объединяет виртуозное использование красного цвета – одного из самых сложных в живописи”, – сказала куратор выставки Екатерина Евсеева.



И в моде красный – пожалуй, самый сложный цвет. Носить красный умеют не многие. Он далеко не всем идет, он требует внутреннего огня.

Маков цвет – как называли красный в российских деревнях – это цвет жизни во всех ее чувственных проявлениях.





Но красный можно чуть погасить. Добавить в палитру пастельные цвета, охру, белые пятна. Он по прежнему будет ярким, смелым, страстным, но не дерзким. Маков цвет – про то, что изнутри льется наружу: молодость, энергия, чувства, желание жить вопреки всему.



Это ощущение художник Филипп Малявин передал в своей самой известной картине “Вихрь”, на фоне которой снят лукбук новой коллекции 12 STOREEZ.





У Малявина “Вихрь” – это спонтанный танец крестьянок. Вихрь выражают цветовые пятна, как будто стихийно возникшие на полотне. Но подобное состояние внутреннего горения может быть спокойным, сейчас мы называем его потоком,

Поток, в отличие от вихря, не проявляется снаружи и может быть не заметен окружающим –– как праздник, который всегда с тобой. Его можно подогреть красным и добавить в повседневный гардероб, допустим, красный кардиган.

Базовые, элегантные вещи коллекции осень-зима 2024/25, простые и комфортные выполнены в бордово-терракотовые и винных оттенках, разбавлены серым, черным и белым цветами, акцент сделан на красный.





Искусство – это вихрь, а мода – поток. Создавать арт-проект можно (и, наверное, нужно) на грани эмоциональной бури, но одеваться лучше в спокойном состоянии творческого вдохновения – каждый день творить собственный образ по разному, но всегда с любовью.



P.S. Кроме того, 12 STOREEZ первым среди российских брендов взял под патронат десять картин в диджитал-проекте “Моя Третьяковка”. Сейчас в виртуальной галерее можно изучить более 8 400 работ из собрания музея, рассмотреть их в деталях с экрана своего гаджета из любой точки мира.

12 STOREEZ выбрал десять картин, которые экспонируются в рамках выставки “Адепты красного. Малявин & Архипов”.

Рассматриваем картины в деталях и составляем модные образы!