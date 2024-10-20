Экологичный стиль: как следовать трендам и сохранять природу

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Вы в силах внести свой вклад в сохранение нашей планеты, оставаясь при этом верными собственному стилю и моде.

Экологичность – это уже не просто тренд, а необходимость. Загрязнение природы и вредные выбросы требуют осознанного отношения к окружающей среде. Модная индустрия поддерживает эту идею через эко-моду – концепцию, которая объединяет стиль и заботу о планете. Следуя принципам устойчивости, вы можете не только выглядеть модно, но и помочь природе. Начать свой путь к экологичной моде можно с простых шагов и осознанного потребления. Подробнее о том, как оставаться модным и поддерживать принципы устойчивости рассказала Тана Хомиц, российский дизайнер, создатель бренда одежды "TANA HOMITZ".

Тана Хомиц. Фото: из личного архива

Выбирайте качественную одежду

К сожалению, масс маркет предлагает вещи, которые очень быстро приходят в негодность. Из-за этого покупатель вынужден регулярно обновлять гардероб, выбрасывая большое количество одежды. Качественные вещи прослужат вам намного дольше, не теряя своих свойств и внешнего вида. Это не просто экономия, но и осознанный вклад в устойчивость и заботу о природе, ведь каждый долговечный предмет в гардеробе помогает сократить ненужные отходы.

Фото: Freepik.com / @prostooleh

Покупайте одежду местного производства 

Отдавая предпочтение одежде местного производства, вы не только поддерживаете отечественные бренды, но и вносите значительный вклад в заботу об экологии. Когда одежда не нуждается в транспортировке на большие расстояния через континенты или океаны – это существенно снижает углеродный след. Локальные бренды зачастую используют более экологичные и качественные материалы, благодаря чему эти вещи служат дольше. Такой подход способствует не только экологической устойчивости, но и поддерживает местные рабочие места и малый бизнес.

Фото: Freepik.com

Делайте выбор в пользу базовой и универсальной одежды

Вместо того чтобы каждый раз покупать новый наряд для особого случая, попробуйте создать универсальный гардероб, который позволит вам миксовать вещи и создавать разнообразные образы. Сделайте ревизию гардероба, соберите имеющиеся базовые вещи и подумайте, как можно их сочетать. Подумайте, чего еще вам не хватает и при следующем шоппинге докупите недостающие предметы гардероба с учетом рекомендаций из этой статьи.

Фото: Freepik.com

Отдавайте одежду на благотворительность 

Вместо того, чтобы выбрасывать ненужную одежду в общий мусор, дайте ей вторую жизнь. Можно отдать вещь на благотворительность, если она в хорошем состоянии, но вы ее уже не носите. Так вы не только освободите место для новой одежды, но и поможете тем, кто нуждается.

Сделать это можно через благотворительные фонды или выставив объявление в интернете. Во втором случае вам скорее всего не придется никуда ехать, ведь вещи с радостью заберут люди, которым они нужны.

Фото: Freepik.com / @peoplecreations

Сдавайте вещи на переработку

Если на одежде есть неотстирываемые пятна или дырки, можно сдать ее на переработку. Во многих городах есть пункты приема, куда можно принести старую одежду, из которой будут изготовлены новые вещи. В основном это строительные материалы или обтирочная ветошь. Но есть и отдельные проекты, которые изготавливают новую одежду, сумки и аксессуары из вещей, сдаваемых на переработку.

Редакция "Клео"

 

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