Стильно и удобно: 5 трендовых вариантов домашней одежды

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Рассказываем, как собрать стильный домашний гардероб и выглядеть на все сто даже наедине с собой.

Быть дома – это не значит забросить себя и ходить в том, что годится только на выброс. Сколько раз вы ловили себя на мысли, что классная одежда способна буквально менять настроение? Даже если ваш день – это сериал, уходовые маски и звонки подруге, стильный домашний лук добавляет уверенности и кайфа от себя любимой. А еще это про заботу о себе: красиво одеться – это тоже своего рода self-care. Давайте разберемся, как собрать модный и удобный гардероб для дома, который станет вашим секретным оружием.

Атласный пижамный костюм

Фото: соцсети/@maryljean
Такой комплект кричит: "Я роскошна!" Атласные ткани мгновенно делают образ дороже, даже если вы просто пьете кофе на кухне. Хотите классическую базу? Выбирайте нейтральные оттенки. Хотите что-то поярче? Тогда берите принты или даже немного блеска. Такая пижама – мастхэв для тех, кто хочет чувствовать себя звездой в любых условиях.

Беби-кашемир

Фото: соцсети/@annaastrup
Что такое уют в моде? Это беби-кашемир. Мягкий, теплый, приятный к телу – просто идеальный спутник зимних вечеров. Берите свитер в спокойных оттенках, чтобы он сочетался с любыми шортами, леггинсами или трикотажными брюками. Выглядите стильно, а чувствуете – будто обняли пушистое облачко.

Трикотажный костюм

Фото: lichi.com
Если трикотажный костюм до сих пор не поселился в вашем гардеробе, срочно исправляйте. Это не просто удобная одежда – это про стиль без усилий. Брюки, худи или кардиган – все вместе или по отдельности, трикотаж делает образ уютным и при этом трендовым.

Хлопковая пижама

Фото: соцсети/@annaastrup
Не забываем про классику. Хлопковая пижама – это комфорт и практичность. Зимой выбирайте длинные рукава и брюки, летом – легкие шорты и топ. Главное – качество ткани. 

Спорт-шик

Фото: lime-shop.com
Домашний спорт-лук – это больше не скучные леггинсы и растянутая футболка. Сейчас в тренде яркие худи с надписями, объемные кроп-толстовки и даже леггинсы с необычным принтом. Добавьте сюда удобные тапочки или носки с прикольным дизайном, и вы готовы к домашним подвигам.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал про семь самых модных украшений на 2025 год. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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