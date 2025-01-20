Шляпка Мелании, изумруд Иванки: модные образы Трампов на инаугурации 2025 в деталях

В мире моды именно образы первых леди и президентских семей часто становятся важной частью политического торжества. Инаугурация Дональда Трампа, состоявшаяся 20 января 2025 года в закрытой ротонде Капитолия, не стала исключением. Несмотря на трудности с поиском дизайнеров, члены семьи 45-го и 47-го президента США предстали перед публикой в продуманных ансамблях, формирующих единый, но в то же время индивидуальный стиль каждого.





Сыновья президента, Дональд Трамп-младший, Эрик и Бэррон, сделали ставку на классические строгие костюмы, идеально скроенные по фигуре. Дочь президента Тиффани решила уложить локоны и обойтись без головного убора. Мягкие волны и отсутствие явных аксессуаров на голове выглядели свежо и подчеркивали красоту младшей дочери Трампа. Этот акцент на прическу добавил женственности в общую картину, в которой преобладал достаточно консервативный дресс-код.





Первая леди на инаугурации 2025 года, Мелания Трамп, выбрала наряд от американского дизайнера Адама Липпеса. Головной убор – лаконичная шляпка от Эрика Джавитса, известного в США мастера. Этот дуэт можно назвать смелым шагом: оба бренда популярны на американском рынке, однако не столь очевидны как признанные гиганты индустрии уровня Ralph Lauren. К слову, в 2017 году, в течение первого срока Трампа, Мелания появилась на инаугурации в нежно-голубом ансамбле от Ralph Lauren, и многим казалось, что именно к этому дизайнерскому дому она вернется снова. Но новая инаугурация – новый образ.





Стилистом Мелании долгие годы остается Эрве Пьер – француз по происхождению, который успел поработать в Balmain и занимал пост креативного директора в Carolina Herrera. Еще в 2017-м он признавался, что не был профессиональным стилистом в классическом понимании, однако Мелания предложила "учиться вместе". Вспомним, что для бала в честь первой инаугурации Эрве Пьер сшил ей белое платье с открытыми плечами. Именно этот тандем и сегодня высоко ценит продуманные детали и умеет адаптировать классику под запросы политического протокола.





Стилист Иванки Трамп – Дания Лукеро Ортиз, фэшн-директор Town Country. На предынаугурационных мероприятиях Иванка блистала в нарядах от Oscar de la Renta, однако в день официальной церемонии отдала предпочтение более сдержанному наряду изумрудного цвета. Костюм состоял из юбки-карандаш и асимметричного жакета Адама Липпеса – тем самым объединяя ее образ с выбором Мелании (бренд одного дизайнера).





Дополняли лук черные кожаные аксессуары – тонкий ремень на талии, сумка Chanel и перчатки. Волосы Иванка убрала в гладкий пучок, а завершил композицию минималистичный берет. Сочетание элегантного изумрудного с контрастными черными элементами смотрелось утонченно, но вместе с тем не отвлекало внимания от основного события дня.





Одним из самых обсуждаемых моментов стала история о том, что многие крупнейшие модные дома США и Европы отказались сотрудничать с семьей Дональда Трампа по политическим причинам. По сообщениям инсайдеров, Мелания обратилась к 16 известным брендам, но все они, мягко говоря, оказались не готовы официально "одевать" первую леди на вторую инаугурацию ее супруга. Более того, некоторые марки отказывались даже продавать свои наряды стилисту Мелании, Эрве Пьеру.