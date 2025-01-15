Чтобы не слиться с толпой: 7 самых модных украшений на 2025 год и как их носить

Этот год в аксессуарах — про свободу, творчество и немного дерзости. Даже если вы не планируете обновлять гардероб, с парой трендовых деталей у вас будет ощущение, что он полностью новый.
Аксессуары всегда спасают образ, когда кажется, что надеть вообще нечего. В 2025 году они стали еще ярче, заметнее и масштабнее. Главный принцип: смелость и нестандартные сочетания. Забудьте про минимализм, сейчас актуально добавлять в аутфит немного драмы и эксперимента.
Жесткие массивные браслеты
Их носят поверх всего: рукавов пиджаков, блуз, даже трикотажа. Один – слишком скучно, лучше сразу два-три, и чем контрастнее их фактура с тканью, тем круче.
Сочетание металла и жемчуга
Металл и жемчуг – самый неожиданный дуэт года. Золотые или серебряные цепи с классическими жемчужинами создают ту самую грань между дерзостью и элегантностью. Такие аксессуары идеально вписываются как в романтичные образы, так и в дерзкий стритстайл.
Необычные объемные кафы
Кафы стали объемнее и заметнее. Их носят не только на ушах, но и по всему уху, комбинируя с классическими серьгами. Этот акцент особенно стильно смотрится в женственных образах или в минималистичных луках с четкими линиями.
Серьги-люстры
Серьги-люстры – короли вечеринок. Они эффектны сами по себе, поэтому лучше оставить их главной деталью образа. Надевайте с простой базой: черное платье, лаконичный топ или строгий костюм.
Жесткие колье
Жесткие колье возвращают нас в эпоху power dressing, только с более современным вайбом. Они могут быть максимально лаконичными или акцентными с текстурой и крупными вставками.
Удлиненные цепочки
Носим их с V-образными вырезами или поверх закрытых платьев и водолазок. Главное – не бояться многослойности.
Массивные кольца
Массивные кольца – это отдельная любовь. Объемные, смелые, иногда даже с причудливыми формами. Носить лучше сразу несколько: на одной руке или на обеих – зависит от настроения и желания выделиться.
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