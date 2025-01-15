Чтобы не слиться с толпой: 7 самых модных украшений на 2025 год и как их носить

Аксессуары всегда спасают образ, когда кажется, что надеть вообще нечего. В 2025 году они стали еще ярче, заметнее и масштабнее. Главный принцип: смелость и нестандартные сочетания. Забудьте про минимализм, сейчас актуально добавлять в аутфит немного драмы и эксперимента.

Жесткие массивные браслеты



Их носят поверх всего: рукавов пиджаков, блуз, даже трикотажа. Один – слишком скучно, лучше сразу два-три, и чем контрастнее их фактура с тканью, тем круче.



Сочетание металла и жемчуга



Металл и жемчуг – самый неожиданный дуэт года. Золотые или серебряные цепи с классическими жемчужинами создают ту самую грань между дерзостью и элегантностью. Такие аксессуары идеально вписываются как в романтичные образы, так и в дерзкий стритстайл.



Необычные объемные кафы





Кафы стали объемнее и заметнее. Их носят не только на ушах, но и по всему уху, комбинируя с классическими серьгами. Этот акцент особенно стильно смотрится в женственных образах или в минималистичных луках с четкими линиями.

Серьги-люстры





Серьги-люстры – короли вечеринок. Они эффектны сами по себе, поэтому лучше оставить их главной деталью образа. Надевайте с простой базой: черное платье, лаконичный топ или строгий костюм.

Жесткие колье





Жесткие колье возвращают нас в эпоху power dressing, только с более современным вайбом. Они могут быть максимально лаконичными или акцентными с текстурой и крупными вставками.

Удлиненные цепочки



Носим их с V-образными вырезами или поверх закрытых платьев и водолазок. Главное – не бояться многослойности.



Массивные кольца



Массивные кольца – это отдельная любовь. Объемные, смелые, иногда даже с причудливыми формами. Носить лучше сразу несколько: на одной руке или на обеих – зависит от настроения и желания выделиться.

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