Модные мужские джинсы 2025 года: обзор стильных фасонов и советы по выбору

Деним – неотъемлемый атрибут кэжуал стиля, завоевавшего популярность как среди представительниц прекрасного пола, так и среди сильной половины человечества. Именно поэтому стилисты уделили особое внимание в 2025 году разработке модных мужских джинсов, постаравшись сделать свои коллекции разнообразными и удовлетворяющими любой вкус. В этой статье Клео.ру сделает обзор тенденций, которые в этом сезоне будут особенно актуальными.

Главные тренды 2025

Модели, представленные в модных дизайнерских коллекциях, созданы с учетом того, чтобы соответствовать двум основным условиям: стильный внешний вид и комфортность в носке. Эффект достигается за счет особенностей кроя, выбора денима, прочного и эластичного одновременно. Вместе с тем фасоны предлагаются в разнообразной стилистике, варьирующейся от неустаревающей элегантной классики до свободного и дерзкого оверсайз. Далее рассмотрены главные тренды мужских джинсов 2025 года, на которые стоит обратить особое внимание.





Классика

Джинсы традиционного прямого кроя продолжают прочно удерживать позиции на модном олимпе. В этом сезоне их предлагается сделать несколько зауженными книзу, благодаря чему силуэту добавится визуальной стройности. Палитра включает привычные сине-голубые оттенки, универсальные черные и серые цвета. Материал предлагается выбрать с эффектом стретч, хорошо тянущийся и не сковывающий движения. Такое решение идеально соответствует активному ритму жизни современного человека.





Джинсы с отворотами

Такие модели станут идеальным решением для создания образов в стиле кэужал, прекрасно сочетаясь как с ботинками на шнуровке, так и с элегантными челси либо спортивными кроссовками. Подобные фасоны джинсов для мужчин выполнены преимущественно из необработанного денима с легким эффектом потертости, придающим образу винтажности.





Джинсы спортивного кроя

Подобные модели станут отличной альтернативой джоггерам. При этом фасон выигрывает за счет того, что смотрится более элегантно. Особенности кроя заключаются в том, что стильные джинсы для мужчин создаются более широкими в области бедер и сужаются ниже колена. Модель идеально подойдет для представителей сильной половины человечества, занимающихся спортом и желающих подчеркнуть квадрицепсы.





Джинсы фасона чинос

Это еще одна универсальная модель, прекрасно подходящая для любого типа фигуры, при необходимости скрывающая недостатки или напротив, подчеркивающая достоинства. Крой преобладает прямой в верхней части, но несколько сужающийся книзу, посадка – средняя. Фасон подойдет как для создания образов в стиле кэужал, так и для офисных луков. Такие джинсы отлично сочетаются с классической или спортивной обувью, всевозможными свитерами и пуловерами.





Оверсайз

Свободный мешковатый крой – выбор любителей смелых экспериментов. Такие джинсы великолепно вписываются в неординарные уличные аутфиты и продолжают оставаться атрибутом дерзкого молодежного стиля. Встречаются модели с отворотами, оригинальными надписями, рваными деталями и потертостями. Идеальными признано сочетание с массивными кроссовками, кедами, ботинками на шнуровке, спортивными свитшотами и толстовками.





Советы по выбору джинсов в 2025 году

Чтобы общее впечатление от образа оставалось гармоничным и сбалансированным, важно уделить внимание выбору фасонов джинсов для мужчин. Основные моменты, на которые стоит обратить внимание, заключаются в следующем:

Крой . Универсальным решением, подходящим для любого типа фигуры, станут прямые или слегка зауженные книзу фасоны. Узкие джинсы предназначены подчеркнуть достоинства, но к их выбору стоит подходить осторожно и лишь в том случае, если вы уверены в достоинствах своей внешности. Свободный оверсайз скроет недостатки, но подойдет лишь почитателям соответствующего стиля.

. Универсальным решением, подходящим для любого типа фигуры, станут прямые или слегка зауженные книзу фасоны. Узкие джинсы предназначены подчеркнуть достоинства, но к их выбору стоит подходить осторожно и лишь в том случае, если вы уверены в достоинствах своей внешности. Свободный оверсайз скроет недостатки, но подойдет лишь почитателям соответствующего стиля. Высота посадки подбирается с учетом особенностей фигуры. Стоит учитывать, что слишком низкий вариант может вызывать неудобства при наклонах и сидении, а слишком высокий – вызывать дискомфорт в области живота. Идеальное решение – средняя посадка на уровне талии либо расположенная чуть выше или ниже.

подбирается с учетом особенностей фигуры. Стоит учитывать, что слишком низкий вариант может вызывать неудобства при наклонах и сидении, а слишком высокий – вызывать дискомфорт в области живота. Идеальное решение – средняя посадка на уровне талии либо расположенная чуть выше или ниже. Размер подбирается с учетом таких параметров как обхват талии и дина штанины, измеряющаяся по внутреннему шву. О выборе неподходящего размера свидетельствует то, что джинсы "висят" в области паха или штанины выглядят слишком короткими.

подбирается с учетом таких параметров как обхват талии и дина штанины, измеряющаяся по внутреннему шву. О выборе неподходящего размера свидетельствует то, что джинсы "висят" в области паха или штанины выглядят слишком короткими. Длина – важный параметр, именно он определяет, насколько гармоничным будет общее впечатление от того, как смотрятся джинсы в сочетании с обувью. Передний край должен перекрывать ее на 1-3 см, но не более, а задний заходить за обувь, но при этом не касаться пола.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какие мужские джинсы будут модными в 2025 году, и как их подобрать с учетом особенностей вашей фигуры и предпочитаемого стиля. Благодаря разнообразию фасонов, представленных в дизайнерских коллекциях, выбор не составит особого труда, а образ получится стильным и гармоничным.