Яна Рудковская отреагировала на намек на поддельный Dior в ее гардеробе

Журналистка Ксения Собчак во время недавней беседы с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым в рамках ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", затронула тему модных брендов, и в разговоре прозвучали сомнения в подлинности некоторых вещей из гардероба Яны Рудковской.

Блогер, проживающий во Франции, отметил, что не встречал в бутиках Dior тех моделей, в которых появляется супруга Евгения Плющенко. На это Собчак отреагировала шуткой, чем невольно подогрела дискуссию. Вскоре обсуждение разгорелось в Сети: пользователи начали спорить о том, действительно ли звезда носит эксклюзивные коллекции или ее наряды стоит считать подделками.

Рудковская не стала оставлять ситуацию без ответа и опубликовала пост в своем телеграм-канале. Она подчеркнула, что является давним и постоянным клиентом дома Dior как в России, так и в Париже, а ее коллекция включает редкие экземпляры времен Джона Гальяно. Продюсер отметила, что располагает подтверждениями подлинности всех покупок и подчеркнула, что ее гардероб мог бы соперничать с музейной экспозицией.

"Сомневаться в моем Dior – это примерно как спорить с Эйфелевой башней о ее подлинности", – написала она.

За долгие годы Яна Рудковская сформировала репутацию одной из главных российских поклонниц Dior. В ее доме проходили мероприятия модного дома, а сама она неоднократно присутствовала на показах бренда в Европе. Несмотря на это, слухи о возможных фейках периодически всплывают в социальных сетях.