Гид по осенней обуви 2025-2026 года

Конец августа – самое время задуматься об осеннем гардеробе. Если с выбором верхней одежды все достаточно просто, то разобраться в перипетиях обувных трендов не так легко. Рассказываем о стильных моделях, которые вы точно будете носить этой осенью.

Сапоги-слаучи

Что будет, если совместить пиратскую эстетику со стилем бохо-шик? Получатся самые трендовые сапоги 2025-2026 года – слаучи. Для этой модели характерен фасон с эффектом "гармошки" – материал, будь то кожа или замша, образует складки. А широкое голенище подчеркивает тонкость щиколотки обладательницы этой пары. Самые популярные слаучи выпустил модный дом Isabel Marant – они выполнены из замши и воплощают в себе дух богемного шика.





Сапоги-наездницы

Если вы всегда мечтали ездить верхом, то этой осенью у вас есть отличный шанс почувствовать себя наездницей. Модель обуви чуть ниже колена на плоской подошве, так сильно напоминающая сапоги для верховой езды, – маст-хэв на эту осень. Бренд Burberry знает толк в таких сапогах: их новая коллекция осень-зима 2025/26 стала спусковым крючком этого тренда.





Ковбойские мотивы

В этом сезоне в моде ковбои. А точнее, ковбойские сапоги с пряжками и заостренным мысом в духе Дикого Запада. Чтобы ваш образ не напоминал косплей на героя фильма в жанре вестерн, попробуйте сочетать эту модель обуви с простыми джинсами Levis и базовой футболкой. Так ваш наряд будет достаточно эффектным, но при этом не вычурным.





Мода осени 2025/2026 настроена серьезно. А мы еще серьезнее. Осталось лишь выбрать, кем мы будем этой осенью: наездницей, дивой бохо-шика или ковбоем?