Miu Miu столкнулся с критикой качества одежды после роликов "самого стильного парня TikTok"

Люксовый бренд Miu Miu столкнулся с серьезным репутационным ударом после публикации видео 24-летнего инфлюенсера Wisdom Kaye, которого Vogue называет "самым стильным парнем TikTok". Блогер, на которого подписаны миллионы пользователей, показал, как купленные им в бутике вещи стоимостью около 18 тысяч долларов оказались бракованными.

Сначала у жилета отлетела пуговица, а у джемпера на молнии сломался бегунок. После обращения в магазин бренд оперативно предоставил замену, однако и новые изделия подвели: пуговица снова не выдержала при первой попытке расстегнуть вещь. Видео с неудачной распаковкой собрало более 10 миллионов просмотров и вызвало бурное обсуждение в Сети.





Что касается комментариев к публикации блогера, то одни сочли неприемлемым, что одежда с высокой стоимостью не выдерживает даже примерки, другие же напоминают: случай может быть единичным. Но повторный дефект, как отмечают эксперты, указывает на возможные проблемы с контролем качества.

Ситуация усилила дискуссии о том, что покупатели на самом деле приобретают у люксовых брендов – премиальные материалы и кропотливый пошив или только узнаваемый логотип и статус.

Кстати, Miu Miu, являющийся дочерним брендом дома Prada, уже не впервые становится причиной споров о ценности люкса. Эксперты модной индустрии уже не раз говорят, что в последние годы разрыв между ценой и реальной ценностью изделий стал очевиднее.