Как 2MyMoods создает трикотаж с душой: интервью с основательницей бренда Ксенией Грачевой

2MyMoods – бренд, "который связывает" – детище Ксении Грачевой, повествует об истории связи поколений и возрождении ценности ручной работы, воплощенной в уникальных вязаных изделиях, каждое из которых несет в себе частичку души.

Его корни уходят в детство Ксении, где ее мама создавала вязаные вещи вручную, прививая дочери понимание бесценной энергии, вложенной в каждую нить. Эта философия – объединить любимое дело с работой – стала основой 2MyMoods, где каждая вещь – это уникальная история, требующая от трех дней до месяца кропотливого труда.

Сейчас это динамично развивающаяся команда, где мама Ксении продолжает разрабатывать лекала, а вязальщицы из разных уголков России вручную создают большинство изделий. Это гарантирует, что каждое творение неповторимо, несет тепло человеческих рук и воплощает главные ценности бренда: комфорт, качество и уникальность.





Чтобы еще глубже понять философию 2MyMoods, Клео.ру побеседовал с Ксенией Грачевой. Она рассказала о своем вдохновении и пути создания бренда, а также дала практические рекомендации, как выбрать стильный и уютный трикотаж для осени.

– Ксения, большинство изделий бренда 2MyMoods производятся вручную. В чем преимущество такого производства в отличие от фабричного?

– Да, мы начинали с полностью ручного производства, в связи с тем, что некоторые наши модели или материалы невозможно провязать на машине из-за сложности дизайна. Сейчас мы добавляем производственные мощности, так как растем, а ручная работа очень трудно поддается масштабу.

– Изделия 2MY отлично подходят для повседневной носки, но при этом обладают чем-то уникальным: силуэтом или узором. Чем вы вдохновляетесь при создании ваших коллекций?

– Вдохновение – очень сложный процесс, который появляется сейчас редко из-за большой загрузки операционной деятельности бренда, в которой я принимаю непосредственное участие. Поэтому я черпаю вдохновение из разных источников, например: люди, которыми восхищаюсь и которых уважаю; архитектурный дизайн очень вдохновляет на фактуру нашего продукта и его комфорт.





– Многие люди не совсем понимают, чем отличаются шерсть и кашемир. В чем их главные различия?

– Интересный вопрос! Мы используем в наших изделиях и шерсть, и кашемир; сейчас есть несколько составов, где эти два компонента чудесно дополняют друг друга по свойствам. Но если говорить о различиях, то они отличаются толщиной волокна: шерсть добывают из волосяных покровов, а кашемир – из труднодоступного подшерстка кашемировых коз. Также они сильно отличаются по весу: кашемир в разы легче. 100% кашемир и 100% шерсть почти невозможно носить, поэтому мы предпочитаем их смешивать.

– Такой материал, как шерсть альпаки, менее известен. В чем его преимущество и отличия от других волокон?

– Альпака – это наша любовь, мы используем ее во многих наших изделиях. Особенно мы любим беби-альпаку – шерсть детенышей альпак. Ее преимущество в тактильном волшебстве: она очень легкая и мягкая. Не все готовы носить изделия, в составе которых есть шерсть или мохер, но альпаку наденет даже тот, у кого сильная чувствительность к натуральным нитям.





– Как эксперт по трикотажу, какой бы вы свитер советовали выбрать на осень: из кашемира, шерсти или альпаки?

– На вкус и цвет товарищей нет, как говорится, – так и в выборе изделий из трикотажа. Кто-то отдает предпочтение дизайну или форме, кто-то не может без тактильной мягкости, а кто-то предпочитает базовый крой и дорогой долговечный состав. Если говорить о себе, то я бы выбрала джемпер из пуха лисы и шерсти – это наш новый состав, который мы впервые попробовали и остались в невероятном восторге.





– А какой материал лучше всего согревает холодной зимой?

– Согревает холодной зимой, конечно же, шерсть во всех ее проявлениях – на мой взгляд, это мохер и альпака.

– Многие жалуются, когда свитер "колется" и раздражает кожу. Почему так происходит: из-за плохого качества шерсти? Как избежать такой эффект?

– Есть много факторов, которые на это влияют, например: толщина шерсти или возможные варианты ее изготовления. Самая мягкая та, которую вычесывают вручную. Для устранения колкости можно попробовать приобрести специальные гелевые средства для стирки шерстяных волокон. А также, по опыту, отпаривание помогает смягчать и разглаживать шерсть.