Небрежная роскошь: философия careless fashion или как одеться, чтобы казалось, будто вам все равно

На смену "тихой роскоши" с ее идеальной картинкой приходит новый тренд – careless fashion (небрежный стиль). Когда ты очень спешишь по своим делам и у тебя совершенно нет времени задуматься о своем наряде, надеваешь первое, что попалось под руку (но все равно выглядишь элегантно!), тут-то и рождается careless-стиль. Клео.ру рассказывает, кто стал родоначальником "неряшливых" аутфитов и разбираемся в 50-ти оттенках небрежности.

Самые узнаваемые представительницы careless fashion – безусловно, сестры Олсен. Их стиль, состоящий из монохромных нарядов, укладки а-ля "нерасчесанные волосы" и отсутствия яркого маникюра, быстро стал целым направлением в моде.





А вот Фиби Файло – одна из самых влиятельных персон в моде 21-го века – добавила масла в огонь. Ее фирменная небрежная "укладка": заправленные волосы в свитер-баллон с высоким горлом – оказалась на подиумах Парижской Недели моды. Как и сестры Олсен, Фиби несет в массы простой, но элегантный стиль. На ней не увидишь ярких оттенков, только монохромные, приглушенные. Ее наряды всегда состоят из базовых, но отлично скроенных вещей. На выходе получается тот самый "careless" образ, который выглядит так, будто ты не тратил на него ни минуты времени, но все равно остается элегантным.

Так как же уловить этот дух небрежности, гармонирующий с утонченностью? В системе координат careless fashion лежит убеждение: вещи должны быть качественными. Если вы приобретаете джемпер, он должен быть из 100% кашемира. Джинсы – из добротного денима, а про синтетику и искусственные материалы и вовсе лучше забыть.





В небрежной элегантности нет места ярким оттенкам. Вещи должны соответствовать спокойной цветовой палитре, поэтому лучше всего подойдут все оттенки серого, бежевого и коричневого.





Никаких принтов и "логомании". Главное правило careless-аутфита: никто не должен догадаться, что ваша невзрачная сумочка от The Row на самом деле стоит тысячи долларов.

Для такого стиля необходимо запастись базой, которую будет удобно миксовать между собой. Чтобы базовые элементы гардероба не были скучными, их можно освежить необычным кроем, например, асимметричным силуэтом или изюминкой в виде высокого воротника.





Чтобы одеться в "careless" стиле, придется постараться обрести гармонию между небрежностью и лаконичностью. Комбинация незамысловатой прически с идеальным кроем базовых вещей, выполненных из качественных материалов, сделает из вас еще одну сестру Олсен или, как минимум, вторую Фиби Файло.