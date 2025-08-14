Свитер челябинского бренда стал хитом продаж после появления Сергея Лаврова на Аляске

Свитер с надписью "СССР" от челябинского бренда SelSovet стремительно исчез с полок магазинов после того, как в нем появился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он надел изделие отечественного производства перед переговорами на Аляске, вызвав волну обсуждений как в России, так и за ее пределами.

Фотографии и видеокадры с министром, прибывшим на переговоры в сером свитере с черным жилетом, были опубликованы 15 августа и моментально разошлись по СМИ и социальным сетям. Изделие, стоившее чуть менее 11 тысяч рублей, распродали за считаные часы, а сама модель теперь доступна только по предзаказу.





Представители бренда подтвердили, что одежда действительно принадлежит их производству. Как оказалось, ранее была отправлена партия изделий по заказу Министерства иностранных дел, однако команда дизайнеров не знала, что именно их модель окажется в кадре во время официального визита. Неожиданная популярность свитера стала для бренда прорывом.





Историческая отсылка, заключенная в дизайне, не осталась незамеченной экспертами. Некоторые аналитики усмотрели в выборе одежды перед переговорами на Аляске символизм: свитер может напоминать о дипломатических отношениях времен СССР и США, а также об этапах карьеры самого Сергея Лаврова, начинавшего службу в постпредстве СССР при ООН.