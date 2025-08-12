Готовим сани с лета: 5 главных трендов сезона осень/зима 2025-2026

 120

Стиль "офисной сирены", хищные принты и возвращение сапог-слаучи.

Наступающий осенне-зимний сезон 2025-2026 обещает стать настоящим водоворотом стильных трансформаций, где классика обретет новое звучание, а смелые решения займут почетное место в гардеробах модников. Представляем 5 главных трендов, которые будут управлять модой морозного сезона 2025/2026.

Стиль бизнес-леди

Стиль "офисной сирены", столь излюбленный среди fashion-инфлюенсеров, как нельзя лучше вписывается в осеннюю пору. Новоиспеченная на посту креативного директора модного дома Givenchy Сара Бертон предложила новое прочтение деловых костюмов, добавив в них женственное очарование. Силуэт "песочные часы", подчеркивающий талию, присутствовал в костюмах с брюками и юбками-карандаш. На подиуме парижской Недели моды дизайнеры Givenchy вовсю играли с пропорциями, представляя зрителям жакеты с объемными плечами в сочетании с подчеркнуто утонченной талией, доказывая, что деловой стиль может быть женственным и выразительным.

Фото: архив бренда Givenchy/ фото с сайта www.fhcm.paris

Сапоги с широким голенищем

Можно счесть это одой расслабленной элегантности или возвращением стиля бохо, однако сапоги-слаучи возвращаются. Прозванные "слаучи" за их эффект складок у щиколотки, они станут главным обувным трендом осеннего гардероба 2025 года. Характерная черта таких сапог – широкое, слегка приспущенное голенище и уникальная кожа, образующая эффект "гармошки", визуально делают ноги более изящными. Это возрождение, отчасти, вдохновлено вновь обретенным интересом к эстетике бохо, культовым элементом которой являются сапоги от Isabel Marant, материал которых образует гофрированные края.

Фото: архив бренда Sportmax/ sportmax.com

Кожа цвета темный шоколад

Оттенки цвета темного шоколада или эспрессо, которые уже успели завоевать сердца ценителей моды, не собираются сдавать позиции. Напротив, они окончательно утвердились в статусе нового нейтрального фаворита, вытесняя черный цвет с модных подиумов. От глубоких шоколадных до теплых карамельных тонов, коричневый представлен в новых коллекциях Gucci, Hermès и Saint Laurent. Дизайнеры воплощают его в самых разнообразных материалах и силуэтах: от струящихся платьев из кожи, как у Christopher Esber, до структурированных пальто и изящных юбок, как в осенней коллекции Gucci.

Фото: архив бренда Christopher Esber, Saint Laurent/ christopheresber.com, www.ysl.com

Львица в городе: дикий принт

Извечный тренд на хищные принты остается в моде осенью и зимой 2025/26. В этом сезоне дикий орнамент обретает новое прочтение, появляясь на платьях, аксессуарах и даже брючных костюмах. Уже упомянутый Christopher Esber фокусируется на вечерних образах, добавляя нестандартный для них анималистичный принт. Сабато де Сарно принял еще более дерзкое решение и создал топы из лакированного леопардового материала. Неважно, решитесь ли вы на total-леопардовый образ или ограничитесь акцентом в виде аксессуара, хищный принт точно добавит уверенности и дерзости в ваш наряд.

Фото: архив бренда Christopher Esber, Saint Laurent/ christopheresber.com, www.ysl.com

Пальто с драпировкой

Верхняя одежда в этом сезоне – это настоящее искусство. Особое внимание привлекают пальто-шарфы, которые элегантно драпируются на плечах, создавая ощущение уюта и роскоши. Бренд Altuzarra предлагает лаконичные темные шерстяные модели, а Michael Kors интерпретирует тренд в многослойных серых оттенках. Max Mara продолжает играть с драпировками, добавляя принт и пришитые шарфы, что является отражением растущей популярности этого многофункционального элемента.

Фото: архив бренда Sportmax/ sportmax.com

Осенне-зимний сезон 2025-2026 приглашает нас к смелым экспериментам и переосмыслению классики. От землянистых оттенков коричневого до хищного обаяния леопарда, от строгих силуэтов до уютных накидок – каждый найдет свой способ выразить себя и встретить холодное время года во всеоружии.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.