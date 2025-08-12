Готовим сани с лета: 5 главных трендов сезона осень/зима 2025-2026

Наступающий осенне-зимний сезон 2025-2026 обещает стать настоящим водоворотом стильных трансформаций, где классика обретет новое звучание, а смелые решения займут почетное место в гардеробах модников. Представляем 5 главных трендов, которые будут управлять модой морозного сезона 2025/2026.

Стиль бизнес-леди

Стиль "офисной сирены", столь излюбленный среди fashion-инфлюенсеров, как нельзя лучше вписывается в осеннюю пору. Новоиспеченная на посту креативного директора модного дома Givenchy Сара Бертон предложила новое прочтение деловых костюмов, добавив в них женственное очарование. Силуэт "песочные часы", подчеркивающий талию, присутствовал в костюмах с брюками и юбками-карандаш. На подиуме парижской Недели моды дизайнеры Givenchy вовсю играли с пропорциями, представляя зрителям жакеты с объемными плечами в сочетании с подчеркнуто утонченной талией, доказывая, что деловой стиль может быть женственным и выразительным.





Сапоги с широким голенищем

Можно счесть это одой расслабленной элегантности или возвращением стиля бохо, однако сапоги-слаучи возвращаются. Прозванные "слаучи" за их эффект складок у щиколотки, они станут главным обувным трендом осеннего гардероба 2025 года. Характерная черта таких сапог – широкое, слегка приспущенное голенище и уникальная кожа, образующая эффект "гармошки", визуально делают ноги более изящными. Это возрождение, отчасти, вдохновлено вновь обретенным интересом к эстетике бохо, культовым элементом которой являются сапоги от Isabel Marant, материал которых образует гофрированные края.





Кожа цвета темный шоколад

Оттенки цвета темного шоколада или эспрессо, которые уже успели завоевать сердца ценителей моды, не собираются сдавать позиции. Напротив, они окончательно утвердились в статусе нового нейтрального фаворита, вытесняя черный цвет с модных подиумов. От глубоких шоколадных до теплых карамельных тонов, коричневый представлен в новых коллекциях Gucci, Hermès и Saint Laurent. Дизайнеры воплощают его в самых разнообразных материалах и силуэтах: от струящихся платьев из кожи, как у Christopher Esber, до структурированных пальто и изящных юбок, как в осенней коллекции Gucci.





Львица в городе: дикий принт

Извечный тренд на хищные принты остается в моде осенью и зимой 2025/26. В этом сезоне дикий орнамент обретает новое прочтение, появляясь на платьях, аксессуарах и даже брючных костюмах. Уже упомянутый Christopher Esber фокусируется на вечерних образах, добавляя нестандартный для них анималистичный принт. Сабато де Сарно принял еще более дерзкое решение и создал топы из лакированного леопардового материала. Неважно, решитесь ли вы на total-леопардовый образ или ограничитесь акцентом в виде аксессуара, хищный принт точно добавит уверенности и дерзости в ваш наряд.





Пальто с драпировкой

Верхняя одежда в этом сезоне – это настоящее искусство. Особое внимание привлекают пальто-шарфы, которые элегантно драпируются на плечах, создавая ощущение уюта и роскоши. Бренд Altuzarra предлагает лаконичные темные шерстяные модели, а Michael Kors интерпретирует тренд в многослойных серых оттенках. Max Mara продолжает играть с драпировками, добавляя принт и пришитые шарфы, что является отражением растущей популярности этого многофункционального элемента.





Осенне-зимний сезон 2025-2026 приглашает нас к смелым экспериментам и переосмыслению классики. От землянистых оттенков коричневого до хищного обаяния леопарда, от строгих силуэтов до уютных накидок – каждый найдет свой способ выразить себя и встретить холодное время года во всеоружии.