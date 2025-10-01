Главные показы Недели моды в Париже 2025/2026: Saint Laurent, Dior, Matieres Fecales

На Парижской Неделе моды бренды показали свои коллекции, посвященные сезону весна 2026. Кто разрушил привычные каноны моды, а кто остался верен наследию великих кутюрье? Разбираемся вместе с Клео.ру.

Saint Laurent

В этом сезоне шоу Saint Laurent покорило даже тех, кто далек от моды. Команда дизайнеров бренда во главе с Энтони Ваккарелло устроила модный показ в сердце Парижа, рядом с Эйфелевой башней, воссоздав вместо подиума цветочные аллеи в форме логотипа бренда – YSL. В числе гостей, которым посчастливилось любоваться потрясающим видом, отметились Хейли Бибер, Зои Кравиц и Кейт Мосс.

Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent, продолжает созерцать наследие Ива Сен-Лорана в новых коллекциях, добавляя к ним дыхание современности. Первая часть показа ознаменовалась игрой пропорций и элегантностью: утонченные юбки-миди гармонично сочетались с белоснежными блузками, а изюминкой в образе стали широкие плечи и объемные банты на воротничках. Аккуратные образы резко сменились роскошными платьями с рюшами и всевозможным декором.





Dior

"Перемены неизбежны", – так высказалась творческая команда Дома Dior о весенней коллекции сезона 2026. Дебют Джонатана Андерсона в роли нового дизайнера Dior приковал взгляды профессионалов к показу на Парижской Неделе моды. Все были озадачены: какой стилистический вектор развития избрал Джонатан для модного Дома с таким легендарным культурным и историческим наследием?

Дизайнер не стал разрушать привычные коды Dior, но не упустил шанс добавить к ним новые детали. Архитектурное видение одежды Джонатана, которое он сам описал как филигранную игру между "гармонией и напряжением", – знакомая, но всегда свежая тема, перекликающаяся с его предыдущими работами.

При помощи этого приема Джонатаном был переосмыслен культовый пиджак Dior "Bar". Олицетворение истории модного Дома, он предстал в неожиданно миниатюрных пропорциях, словно его уменьшенная версия, но при этом сохранил свою узнаваемую элегантность.





Julie Kegels

Восходящая бельгийская звезда Джули Кегельс дебютировала с новым показом на Парижской Неделе моды. Ее коллекция под интригующим названием "Быстрые перемены" посвящена современной женщине, которая проживает многогранную жизнь с постоянными трансформациями.

Кегельс виртуозно исследовала концепцию "дня" современной женщины, которой требуется постоянно менять роли: утром она успешная бизнесвумен, а вечером – жена и мать, которая занимается бытовыми делами. На подиуме модели прямо на глазах у публики преображали свои наряды: многослойная рубашка магическим образом превращалась в облегающий топ.





Matières Fécales

Молодой бренд Matières Fécales объединил на подиуме Парижской Недели моды романтичный стиль с техно-готической эстетикой. Перенеся зрителей в мир гипюра и экстравагантного театрального макияжа, дизайнерский дуэт искусно деконструировал каноны высокой моды, искусно сохраняя элегантность в своих изделиях. Коллекция играла с формами: от строго облегающих платьев до драматически скульптурных, с корсетами, подчеркивающими талию, и острыми плечами. Одной из моделей на показе стала Рената Литвинова.



В этом сезоне на Парижской Неделе моды мы увидели, как культовые марки бережно переосмысливают свое богатое наследие, вдыхая в него современное звучание, а новые имена смело экспериментируют с формами, пропорциями и концепциями.

