Яна Рудковская появилась на регате в образе за 14,5 миллиона рублей

На светском мероприятии, прошедшем в рамках регаты Radio Monte Carlo, Яна Рудковская появилась в эффектном наряде, который сразу привлек взгляды гостей. Общая стоимость образа, в котором продюсер вышла в свет, по приблизительным оценкам, превысила 14,5 миллиона рублей, сообщает "Звездач".

Платье с открытыми плечами и принтом, подчеркивающее стройную фигуру продюсера, было дополнено архивной сумкой Dior – аксессуар редкий и коллекционный. Его стоимость превысила 400 тысяч рублей. Туфли из новой линейки Celine добавили к образу еще 84 тысячи.





Акцентными стали украшения, которые оказались самыми дорогими элементами наряда. На пальцах продюсера сияли два кольца: одно – с желтым бриллиантом от Graff стоимостью более восьми миллионов рублей, другое – из белого золота почти за два миллиона. Слейв-браслет с топазами обошелся примерно в 745 тысяч, а изысканное колье в форме сердца от того же бренда – в 345 тысяч. Завершением образа стали элитные часы Van Cleef, оцениваемые почти в три миллиона рублей.

На мероприятии 50-летняя Яна Рудковская появилась одна, без супруга, фигуриста Евгения Плющенко. Зато сама знаменитость выглядела по-летнему свежо и изящно. Внешний вид продюсера, по мнению наблюдателей, говорит о том, что она тщательно следила за собой на протяжении теплого сезона.