"Перчатки для ног": что такое Vibram FiveFingers и почему их все носят?

В мире моды, где постоянно рождаются новые тренды, иногда самые неожиданные и даже спорные элементы обретают статус культовых. Именно такая история происходит сейчас с Vibram FiveFingers – обувью, которую с легкостью можно назвать "перчатками для ног".

То, что когда-то было выбором преданных фанатов бега, сегодня уверенно шагает по подиумам, проникает в ленты TikTok и становится неотъемлемой частью стритстайла. Кроссовки Vibram, благодаря своему уникальному дизайну, где каждый палец ноги имеет свое собственное "отделение", уверенно проникают в каждый сегмент модного мира, от аутдора до недель моды. Изначально FiveFingers разрабатывались как специализированная модель для любителей спорта и бега, с технологией сцепления подошвы с поверхностью. Призванная обеспечить максимальную свободу движения и ощущение ходьбы босиком, эта обувь завоевала сердца аутдорцев.

"Уродливость" как стиль: новая эстетика Ugly Shoes

Бум на ugly shoes начал набирать обороты еще несколько сезонов назад, чтобы сейчас достигнуть своего пика. Звание первопроходцев в тренде на странную обувь, конечно, достается Maison Margiela с их легендарными Таби, у которых большой палец ноги отделен от остальных. Следом в рейтинге самой "уродливой" обуви лидирует шведский бренд AVAVAV, известный своим нестандартным подходом в дизайне. Их визитной карточкой стали Finger ankle boots – модель ботинок с "4 пальцами".





Путь FiveFingers в мир высокой моды не был стремительным, но зато был уверенным. В 2022 году итальянский бренд Vibram, известный своими высококачественными подошвами и дизайном с "отсеками" для пальцев, совершил громкую коллаборацию с Balenciaga, что стало настоящим прорывом. Затем последовали сотрудничества с такими представителями фешн-индустрии, как Doublet и Ottolinger. К летнему сезону 2025 года five fingers – обувь с разделенными пальцами – наконец-то получила полное одобрение модного сообщества, особенно среди хайпбистов. Теперь самые стильные парни и девушки миксуют аутдор-обувь с платьями и юбками, создавая необычные комбинации в своих нарядах.





Будущее за естественностью?

Популярность ugly shoes во многом обязана стремлению современной моды к комфорту. Так называемая "обувь без обуви", как, например, в новом дропе Balenciaga "Zero", которая фиксируется лишь на нескольких точках опоры – большом пальце и пятке, – все это часть новой волны, где ступни становятся объектом заботы и полноценным участником образа. Vibram FiveFingers, с их анатомическим дизайном, идеально вписываются в эту тенденцию, подчеркивая естественную красоту и здоровье ног.