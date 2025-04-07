Rolex выпустили уникальные часы к 80-летию Победы

К 80-летию со дня окончания Великой Отечественной войны престижный производитель часов представил лимитированную коллекцию, посвященную одному из самых значимых событий XX века, сообщает сайт chasi.info. Модель под названием Perpetual Victory 80, выпущенная под маркой Rolex, объединяет в себе историческую символику, высокоточные технологии и элементы мемориального дизайна.

Центральным элементом циферблата стала знаменитая скульптура "Родина-мать зовет!", символ Сталинградской битвы, занимающий почетное место в визуальной композиции. Также на белом фоне выделяется надпись "80 лет Победы" в красно-оранжевой гамме, перекликающейся с цветами георгиевской ленты – еще одного важного символа военного подвига.

Часы заключены в классический стальной корпус Rolex с браслетом в стиле Jubilee. На задней крышке выгравирована надпись "80 лет", а также номер экземпляра в пределах тиража – всего создано 80 штук.





Каждый экземпляр поставляется в дизайнерской коробке, оформленной в черно-золотой палитре с нанесенной символикой юбилея. Внутреннее оформление футляра дополнено георгиевской лентой, добавляющей особый акцент памяти и уважения.

Интересно, что сам бренд Rolex имеет глубокую историческую связь с военными событиями. В годы Второй мировой войны компания поддерживала британских военнослужащих, пересылая им часы, спрятанные в посылках Красного Креста.

Модель вызвала резонанс среди коллекционеров и ценителей часового искусства. Одним из обладателей часов стал народный артист России Филипп Киркоров. В личном блоге он отметил, что приобрел их буквально на следующий день после официального релиза. Согласно данным из открытых источников, стоимость уникального изделия составляет порядка 20 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей).

В то же время официальных комментариев от представителей Rolex пока не поступало.