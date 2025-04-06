5 советов по стилизации от инфлюенсера Дармиры Савельевой

"Делаю необычное гармоничным" – девиз, которым проникнут каждый образ Дармиры Савельевой – стилиста, модного инфлюенсера, блогера с многотысячной аудиторией. В своих социальных сетях она дает советы по стилизации и составлению образов: редакция Клео.ру изучила их и вынесла 5 основных методик.

Многослойность

Дармира часто "наслаивает" одежду в своих образах, чтобы получить более сложный и многокомпонентный наряд. Например, в осенних нарядах стилист сочетает плащ, а поверх надевает жилетку из водоотталкивающей ткани. Как говорит сама Савельева, так плащ прослужит дольше, и меньше шансов замерзнуть в таком аутфите. Многослойность касается не только теплых, зимних образов, но и летних. Лайфхак, как усложнить летний образ: под тонкое платье можно надеть топ или леггинсы, которые будут частично "выглядывать" из-под платья.





Сочетание несочетаемого

"Стиль дает свободу не зависеть от трендов и мнения окружающих", – так говорит Дармира. Один из ее главных лайфхаков в стилизации – сочетать одежду из разных "амплуа". Это может быть женственная юбка молочного цвета в сочетании с дутым пуховиком. Или хлопковые брюки с грубыми сапогами.





Единый цвет

Третий лайфхак стилиста – монохромные образы. Несочетаемые на первый взгляд вещи Дармира объединяет благодаря использованию только одного цвета в образе. Так, совершенно эклектичные вещи складываются в гармоничный наряд.





Акцентная деталь

Стилист делится еще одним секретом своей стилизации: один предмет из гардероба, вокруг которого строится весь дальнейший образ. Это могут быть акцентные очки, как у Дармиры, от бренда Gentle Monster. Или корсетный пояс-баска Danil Antsiferov, который приковывает все внимание на себя, а далее можно использовать только базовые вещи для создания образа.

Необычный крой

Самые обычные вещи можно сделать необычными при помощи деконструктивного кроя. Ту самую классическую "базу" можно освежить асимметричным кроем или присутствием декоративных элементов. Базовое серое худи может превратится в авангардный шедевр, всего лишь изменив свой фасон с оверсайз на приталенный и добавив несколько текстильных роз в качестве декора.





Главное правило стилиста и fashion-инфлюенсера Дармиры Савельевой – найти собственный стиль и не бояться экспериментировать. Этого можно достичь, следуя ее рекомендациям по созданию образа: использование нескольких слоев, сочетание разных стилей и выделение отдельных элементов. А чтобы образ выглядел гармоничным, можно использовать монохромную гамму.