5 советов по стилизации от инфлюенсера Дармиры Савельевой

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Научитесь одеваться, как модные инфлюенсеры.

"Делаю необычное гармоничным" – девиз, которым проникнут каждый образ Дармиры Савельевой – стилиста, модного инфлюенсера, блогера с многотысячной аудиторией. В своих социальных сетях она дает советы по стилизации и составлению образов: редакция Клео.ру изучила их и вынесла 5 основных методик.

Многослойность 

Дармира часто "наслаивает" одежду в своих образах, чтобы получить более сложный и многокомпонентный наряд. Например, в осенних нарядах стилист сочетает плащ, а поверх надевает жилетку из водоотталкивающей ткани. Как говорит сама Савельева, так плащ прослужит дольше, и меньше шансов замерзнуть в таком аутфите. Многослойность касается не только теплых, зимних образов, но и летних. Лайфхак, как усложнить летний образ: под тонкое платье можно надеть топ или леггинсы, которые будут частично "выглядывать" из-под платья.

Фото: соцсети @_darmira_

Сочетание несочетаемого

"Стиль дает свободу не зависеть от трендов и мнения окружающих", – так говорит Дармира. Один из ее главных лайфхаков в стилизации – сочетать одежду из разных "амплуа". Это может быть женственная юбка молочного цвета в сочетании с дутым пуховиком. Или хлопковые брюки с грубыми сапогами.

Фото: соцсети @_darmira_

Единый цвет

Третий лайфхак стилиста – монохромные образы. Несочетаемые на первый взгляд вещи Дармира объединяет благодаря использованию только одного цвета в образе. Так, совершенно эклектичные вещи складываются в гармоничный наряд.

Фото: соцсети @_darmira_

Акцентная деталь

Стилист делится еще одним секретом своей стилизации: один предмет из гардероба, вокруг которого строится весь дальнейший образ. Это могут быть акцентные очки, как у Дармиры, от бренда Gentle Monster. Или корсетный пояс-баска Danil Antsiferov, который приковывает все внимание на себя, а далее можно использовать только базовые вещи для создания образа.

Фото: соцсети @_darmira_

Необычный крой 

Самые обычные вещи можно сделать необычными при помощи деконструктивного кроя. Ту самую классическую "базу" можно освежить асимметричным кроем или присутствием декоративных элементов. Базовое серое худи может превратится в авангардный шедевр, всего лишь изменив свой фасон с оверсайз на приталенный и добавив несколько текстильных роз в качестве декора.

Фото: соцсети @_darmira_

Главное правило стилиста и fashion-инфлюенсера Дармиры Савельевой – найти собственный стиль и не бояться экспериментировать. Этого можно достичь, следуя ее рекомендациям по созданию образа: использование нескольких слоев, сочетание разных стилей и выделение отдельных элементов. А чтобы образ выглядел гармоничным, можно использовать монохромную гамму.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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