Стиль, покоривший TikTok: Blokette Core врывается в модные тренды

Blokette Core – это стиль, комбинирующий женственную одежду со спортивной. Зародившись на просторах TikTok, эстетика Blokette отыскала свою целевую аудиторию в лице зумеров и модных инфлюенсеров. Королевой направления стала модель Белла Хадид, которая очень любит сочетать юбки с кедами Adidas Samba.

Что значит "Blokette"

Направление blokette происходит от слова bloke, что в разговорном английском означает "парень". Затем в интернете завирусилось видео одного футбольного блогера, которое он подписал хэштегом blokecore и агитировал носить вещи для футбола в повседневной жизни. Конечно, эту идею подхватили зумеры, но трансформировали ее на свой лад, добавив к термину bloke слово coquette, а к маскулинному стилю – кокетливо-милые вещи.





Что нужно, чтобы одеться в стилистике Blokette Core?

В Blokette необходимо сочетать ультраженственные элементы, вроде бантов и мини-юбок, с типично мужскими вещами, например, футбольной формой или футболкой бойфренда. Удачный баланс – это ключ к успеху в этой эстетике. Неправильное сочетание может создать впечатление небрежности.





Ключевые элементы одежды в стиле Blokette Core

Что касается первого компонента Blokette Core, то есть его маскулинной части, тут все достаточно понятно. Первое место по популярности среди последователей эстетики занимают футболки-джерси. Это такие футболки, на которых обязательно должна присутствовать футбольная атрибутика. Чаще всего это символика одной из футбольных сборных или игроков.





Далее, конечно же, следуют кроссовки, как ключевой элемент спортивного стиля. Кроссовки могут быть совершенно разные: и кеды, и бутсы, но лучше, если они будут винтажные или в ретро-версии. Особой любовью модных блогеров удостоены кеды Adidas в моделях Samba и Gazelle.





Спортивные элементы одежды важно грамотно балансировать женственным стилем. В топе главных атрибутов женственности и антитезой маскулинности Bloke Core являются юбки. Особой популярностью пользуются мини-юбки плиссе на стыке балетного и теннисного стиля. Юбки миди тоже отлично впишутся в образ в стиле Blokette Core, особенно если они будут выполнены из кружева или денима а-ля винтаж.





Конечно же, куда без трендовых аксессуаров: высоких носков, гольфов или гетр. Объяснение такому симбиозу с женственностью простое: это, пожалуй, единственный предмет гардероба, идеально балансирующий между элементами спортивного и кокетливого стиля. Подходят как спортивные, так и более изящные носки, главное – создать контраст с обувью.





Оборки и рюши – это база кокетливого стиля. Хотите сделать своими руками повседневную вещь милой и женственной? В социальных сетях полно советов, как в домашних условиях, не покупая новую одежду, сделать из имеющейся милую и женственную вещь. Вот один из лайфхаков: вместо обычных шнурков спортивных кроссовок использовать милые атласные ленты.





Банты – абсолютный must-have стиля Blokette Core. Девушки используют их в качестве аксессуаров, обвязывают косички лентами в форме бантов и самостоятельно добавляют к вещам декоративные банты.





За возникновение стиля Blokette Core мы можем лишь поблагодарить TikTok, зумеров и всех сопричастных. Теперь, когда не получается решить, одеваться ли более женственно или спортивно, можно просто выбрать эстетику Blokette, соединив оба стиля сразу.