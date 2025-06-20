Сумка за 30 миллионов: рейтинг самых дорогих и редких моделей со всего мира

Ценовая политика в мире моды всегда была источником споров и потрясений. Если со стоимостью классической сумки Hermes Birkin все уже как будто смирились, то что же касается других моделей и иных брендов? Пристегнитесь покрепче: вас ждет удивительное путешествие в мир самых дорогих и эксклюзивных сумок со всего мира, цены на которые начинаются с шестизначных цифр.

Chanel Tweed Classic Flap

Открывает топ самых дорогих сумок самая дешевая среди них – Chanel Tweed Classic Flap. Легендарная модель Classic Flap была разработана Коко Шанель в 1955 году, а впоследствии переосмыслена Карлом Лагерфельдом, который добавил ей узнаваемый твидовый материал. Эксклюзивности Chanel Tweed Flap добавляет ее редкость: эту модель получится приобрести только на аукционах либо на вторичном рынке, где ее стоимость составляет 3,5 миллиона рублей.





Louis Vuitton Alzer 55

Знаменитый чемодан Louis Vuitton, воплощающий традиции путешествий, стоит шесть миллионов рублей. Архивная модель с разноцветной монограммой Louis Vuitton и кожаной отделкой с металлическими деталями из латуни золотистого цвета выпускалась в 1990-х годах. С тех пор выпуск данной модели был прекращен, а поклонникам архивных сумок и коллекционерам пришлось искать единичные экземпляры по всему свету.





Hermes Birkin 25 Matte Alligator

Когда привычная Hermes Birkin уже не удивляет, на сцену выходит модель марки Hermes из кожи аллигатора. Сумка выпускается в нескольких оттенках: красном, бежевом и темно-сером. Дополняется классическим для всех Birkin брелоком и металлическим ключом. Цена в магазинах на модель из кожи аллигатора составляет 12,5 миллиона рублей.





Chanel Classic Flap

Прямиком с подиума, любимчик модели Наоми Кэмпбелл – чрезвычайно редкий клатч Chanel из коллекции весна/лето 1989 года. Произведенный по аналогии с ее ближайшим родственником – классическим черным клатчем Chanel, этот клатч отличается удлиненной формой. Модель украшена золотистой застежкой в виде эмблемы бренда Chanel и изготовлена из стеганой овечьей кожи. Цена на Chanel Classic Flap на аукционах и вторичном рынке варьируется в пределах 20 миллионов рублей.





Hermes Himalaya Niloticus Crocodile

Завершает наш рейтинг самых дорогих сумок легендарная модель Hermes, изготовленная из кожи гималайского крокодила, инкрустированная бриллиантами. Ее характерной чертой является уникальный дымчато-серый окрас, напоминающий гималайские вершины. Среди обладательниц Hermes Himalaya Niloticus Crocodile числятся Кайли и Крис Дженнеры. На данный момент сумка является самой дорогой в мире: недавно с молотка торгов Sothebys она ушла за 450 тысяч долларов, а на вторичном рынке стоимость составляет 30 миллионов рублей.





А какую из этих легендарных моделей вы бы добавили в свой виш-лист?