Сумка за 30 миллионов: рейтинг самых дорогих и редких моделей со всего мира

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От Hermes из кожи аллигатора до архивной Chanel 1989 года.

Ценовая политика в мире моды всегда была источником споров и потрясений. Если со стоимостью классической сумки Hermes Birkin все уже как будто смирились, то что же касается других моделей и иных брендов? Пристегнитесь покрепче: вас ждет удивительное путешествие в мир самых дорогих и эксклюзивных сумок со всего мира, цены на которые начинаются с шестизначных цифр.

Chanel Tweed Classic Flap

Открывает топ самых дорогих сумок самая дешевая среди них – Chanel Tweed Classic Flap. Легендарная модель Classic Flap была разработана Коко Шанель в 1955 году, а впоследствии переосмыслена Карлом Лагерфельдом, который добавил ей узнаваемый твидовый материал. Эксклюзивности Chanel Tweed Flap добавляет ее редкость: эту модель получится приобрести только на аукционах либо на вторичном рынке, где ее стоимость составляет 3,5 миллиона рублей.

Фото: сайт www.farfetch.com

Louis Vuitton Alzer 55

Знаменитый чемодан Louis Vuitton, воплощающий традиции путешествий, стоит шесть миллионов рублей. Архивная модель с разноцветной монограммой Louis Vuitton и кожаной отделкой с металлическими деталями из латуни золотистого цвета выпускалась в 1990-х годах. С тех пор выпуск данной модели был прекращен, а поклонникам архивных сумок и коллекционерам пришлось искать единичные экземпляры по всему свету.

Фото: сайт www.farfetch.com

Hermes Birkin 25 Matte Alligator

Когда привычная Hermes Birkin уже не удивляет, на сцену выходит модель марки Hermes из кожи аллигатора. Сумка выпускается в нескольких оттенках: красном, бежевом и темно-сером. Дополняется классическим для всех Birkin брелоком и металлическим ключом. Цена в магазинах на модель из кожи аллигатора составляет 12,5 миллиона рублей.

Фото: сайт collect.tsum.ru

Chanel Classic Flap

Прямиком с подиума, любимчик модели Наоми Кэмпбелл – чрезвычайно редкий клатч Chanel из коллекции весна/лето 1989 года. Произведенный по аналогии с ее ближайшим родственником – классическим черным клатчем Chanel, этот клатч отличается удлиненной формой. Модель украшена золотистой застежкой в виде эмблемы бренда Chanel и изготовлена из стеганой овечьей кожи. Цена на Chanel Classic Flap на аукционах и вторичном рынке варьируется в пределах 20 миллионов рублей.

Фото: сайт www.farfetch.com

Hermes Himalaya Niloticus Crocodile

Завершает наш рейтинг самых дорогих сумок легендарная модель Hermes, изготовленная из кожи гималайского крокодила, инкрустированная бриллиантами. Ее характерной чертой является уникальный дымчато-серый окрас, напоминающий гималайские вершины. Среди обладательниц Hermes Himalaya Niloticus Crocodile числятся Кайли и Крис Дженнеры. На данный момент сумка является самой дорогой в мире: недавно с молотка торгов Sothebys она ушла за 450 тысяч долларов, а на вторичном рынке стоимость составляет 30 миллионов рублей.

Фото: сайт collect.tsum.ru

А какую из этих легендарных моделей вы бы добавили в свой виш-лист?

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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