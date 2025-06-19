Модные итоги недели: ПМЭФ, летняя коллекция Ulyana Sergeenko и уход Франческо Риссо из Marni

Неделя выдалась по-настоящему жаркой: основательницы брендов Lesyanebo Олеся Шиповская и "1811" Марина Терентьева выступили на ПМЭФ, дизайнер Ульяна Сергеенко представила новую коллекцию, а в директорском составе модного дома Marni наметились глобальные изменения. Но обо всем по порядку.

В самом разгар Петербургский международный экономический форум. На этот раз у берегов Невы высадился целый модный десант, чтобы обсудить вопросы в сфере fashion-индустрии. Мария Червоткина рассказала о том, что такое инфлюенс-маркетинг и как блогеры влияют на продвижение модных брендов. Олеся Шиповская отметила сотрудничество ее марки с зарубежными блогерами, а Марина Терентьева рассказала, что не спешит открывать новые офлайн-магазины.





Бренд Ulyana Sergeenko выпустил новую летнюю коллекцию Resort 2025 с налетом пин-ап эстетики. Коллекция представляет собой сочетание стиля ар-деко 20-х, читающегося в утонченном пере, используемом в качестве заколки, американского вестерна и гламура 60-х с его характерной женственностью. Модель Алеся Кафелькова демонстрирует чудеса эквилибристики на арене цирка в фотосессии, приуроченной новой коллекции Ulyana Resort 2025.





В fashion очередные перестройки. На этот раз череда смены креативных директоров коснулась Франческо Риссо, покинувшего должность креативного директора модного дома Marni. Франческо на протяжении девяти лет руководил дизайнерским отделом бренда и был создателем бесчисленных коллекций. Он сделал эклектичный стиль частью бренда Marni, однако пришло время прощаться.





Ждем следующую неделю, чтобы узнать какие события на сей раз удивят мир моды.