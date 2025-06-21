Демократизация деконструкции: история культового союза H&M и Maison Margiela

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Симбиоз авангарда и масс-маркета, ставший легендой.

Бренд Maison Martin Margiela всегда был явлением в мире моды, часто сложным для восприятия и ориентированным на весьма искушенную аудиторию. Его эстетика, построенная на деконструкции, экспериментах с формой и концепции "незавершенности" – будь то вывернутые наизнанку жакеты или будто недошитые куртки – казалась уделом посвященных, сложной и порой даже элитарной. Было немыслимо представить, что такая концепция может быть масштабирована до уровня глобального масс-маркета.

В чем уникальность?

В 2012 году произошло невероятное – H&M, шведский гигант "fast fashion" (быстрой моды), известный своими амбициозными коллаборациями, осмелился на партнерство с Домом, который на тот момент уже творил без своего основателя, но с неизменной концептуальной ДНК-бренда.

Фото: Maison Margiela/ www.maisonmargiela.com

Основной идеей коллаборации было предоставление возможности прикоснуться к дизайнерским вещам тем, для кого они обычно недоступны, а также вывести люксовые бренды за рамки целевой аудитории. Но выбор Maison Martin Margiela, бренда, который всегда избегал коммерциализации и оставался верен своим энигматичным принципам, стал особенным феноменом в мире моды.

Коллаборация H&M и Maison Martin Margiela, по сути, предложила широкой аудитории адаптированные версии авангардных вещей бренда. Задача была сложнейшей: сохранить ту самую "странность", интеллектуальную глубину и фирменные приемы Мартина Маржелы, не превратив их в карикатуру, при этом сделав их понятными и привлекательными для покупателя H&M. Коллекция представляла собой кураторский набор переосмысленных идей: от работы с видимостью и невидимостью до игры с пропорциями и трансформацией привычных предметов.

Вещи, ставшие объектом желания

Среди предметов, которые моментально обрели культовый статус и стали символами коллекции, выделялась обувь с эффектом оптической иллюзии: каблук казался полностью прозрачным или отсутствующим, создавая ощущение парящей в воздухе стопы – воплощение игры с реальностью.

Фото: архив бренда H&M x Maison Margiela/ hm.comФото: архив бренда H&M x Maison Margiela/ hm.com

Самый узнаваемый и на сегодня самый дорогой предмет коллекции – это пальто-одеяло. Объемное пальто, изначально представленное Мартином Маржелой в 1999 году, стало квинтэссенцией идеи оверсайза и комфорта, доведенной до художественного уровня. Впоследствии эта задумка повлияла на многих культовых дизайнеров нашего времени, в числе которых Демна Гвасалия.

Фото: архив бренда H&M x Maison Margiela/ hm.com

Характерной чертой коллекции стал деконструктивный крой одежды. "Недошитые" или сшитые из нескольких лоскутов ткани вещи, где швы были намеренно выставлены напоказ, транслировали идею нового взгляда на форму и конструкцию привычных предметов гардероба.

Фото: архив бренда H&M x Maison Margiela/ vorhe.co

Феномен культовости

Спустя более десятилетия после запуска коллекция H&M x Maison Martin Margiela не просто сохранила свою актуальность – она обрела настоящий культовый статус. Молодое поколение Gen Z, словно искатели сокровищ, исследует рисейл-платформы в поисках заветных архивов из коллаборации. Союз H&M и Maison Martin Margiela стал нечто большим, чем просто создание одежды для продажи. Он стал мостом, соединившим мир авангардного искусства с реальностью масс-маркета, познакомив бесчисленное количество людей с уникальным художественным видением легенды авангарда – Мартина Маржелы.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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