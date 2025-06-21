Демократизация деконструкции: история культового союза H&M и Maison Margiela

Бренд Maison Martin Margiela всегда был явлением в мире моды, часто сложным для восприятия и ориентированным на весьма искушенную аудиторию. Его эстетика, построенная на деконструкции, экспериментах с формой и концепции "незавершенности" – будь то вывернутые наизнанку жакеты или будто недошитые куртки – казалась уделом посвященных, сложной и порой даже элитарной. Было немыслимо представить, что такая концепция может быть масштабирована до уровня глобального масс-маркета.

В чем уникальность?

В 2012 году произошло невероятное – H&M, шведский гигант "fast fashion" (быстрой моды), известный своими амбициозными коллаборациями, осмелился на партнерство с Домом, который на тот момент уже творил без своего основателя, но с неизменной концептуальной ДНК-бренда.





Основной идеей коллаборации было предоставление возможности прикоснуться к дизайнерским вещам тем, для кого они обычно недоступны, а также вывести люксовые бренды за рамки целевой аудитории. Но выбор Maison Martin Margiela, бренда, который всегда избегал коммерциализации и оставался верен своим энигматичным принципам, стал особенным феноменом в мире моды.

Коллаборация H&M и Maison Martin Margiela, по сути, предложила широкой аудитории адаптированные версии авангардных вещей бренда. Задача была сложнейшей: сохранить ту самую "странность", интеллектуальную глубину и фирменные приемы Мартина Маржелы, не превратив их в карикатуру, при этом сделав их понятными и привлекательными для покупателя H&M. Коллекция представляла собой кураторский набор переосмысленных идей: от работы с видимостью и невидимостью до игры с пропорциями и трансформацией привычных предметов.

Вещи, ставшие объектом желания

Среди предметов, которые моментально обрели культовый статус и стали символами коллекции, выделялась обувь с эффектом оптической иллюзии: каблук казался полностью прозрачным или отсутствующим, создавая ощущение парящей в воздухе стопы – воплощение игры с реальностью.





Самый узнаваемый и на сегодня самый дорогой предмет коллекции – это пальто-одеяло. Объемное пальто, изначально представленное Мартином Маржелой в 1999 году, стало квинтэссенцией идеи оверсайза и комфорта, доведенной до художественного уровня. Впоследствии эта задумка повлияла на многих культовых дизайнеров нашего времени, в числе которых Демна Гвасалия.





Характерной чертой коллекции стал деконструктивный крой одежды. "Недошитые" или сшитые из нескольких лоскутов ткани вещи, где швы были намеренно выставлены напоказ, транслировали идею нового взгляда на форму и конструкцию привычных предметов гардероба.





Феномен культовости

Спустя более десятилетия после запуска коллекция H&M x Maison Martin Margiela не просто сохранила свою актуальность – она обрела настоящий культовый статус. Молодое поколение Gen Z, словно искатели сокровищ, исследует рисейл-платформы в поисках заветных архивов из коллаборации. Союз H&M и Maison Martin Margiela стал нечто большим, чем просто создание одежды для продажи. Он стал мостом, соединившим мир авангардного искусства с реальностью масс-маркета, познакомив бесчисленное количество людей с уникальным художественным видением легенды авангарда – Мартина Маржелы.