Психология моды: составляем гардероб в соответствии со своим психотипом

Психология моды – это отдельная наука, которая изучает влияние одежды на то впечатление, которое мы производим на окружающих, и связь нашего психотипа с модой.

Недавно Академия имиджелогии выпустила книгу "Fashion-психология". Ее авторы – доктор психологических наук, профессор, президент Академии имиджелогии Елена Петрова и доктор антропологии, маркетолог Николас Коре – рассказывают о том, как можно определить характер человека, его интересы, личные черты, понять ценности по его гардеробу.



В этой объемной книге четыре главы, дополненные психологическими тестами, примерами из кино и литературы.



Одна из самых интересных частей посвящена тому, как составить гардероб, соответствующий твоему психотипу. Это детальное руководство: от того, какой выбрать стиль, до цветов в одежде, тканей и аксессуаров.



Оказывается, модная одежда может подчеркнуть сильные черты характера и нивелировать недостатки, подтолкнуть к положительным изменениям.



А вдруг стоит сначала зайти за новым платьем, а потом к психотерапевту?



Немного теории



13 психотипов личности определил немецкий психиатр Карл Леонгард в 1968 году. В России его теорию дополнил известный психиатр Андрей Личко, основываясь также на трудах советского врача Петра Ганнушкина. Сегодня тесты на определение психотипа проходят даже дети в школе, это очень облегчает работу педагогов и психологов. Пройти такой тест запросто можно онлайн – его легко найти в открытом доступе.



Перевоспитать? Переодеть!

1. Параноик





Черты характера: целеустремленность, энергичность, независимость.

"Если вы решили немного снизить свою деловитость и целеустремленность, чаще наряжайтесь. Станьте моднее! – советует Елена Петрова. – Откажитесь от строгих деловых костюмов и классического стиля".



Что носить: одежда в спортивном стиле с элементами романтического стиля. Можете смело сочетать платья с кроссовками, худи с легкими юбками, играйте на контрастах. Таким людям очень идет одежда в стиле ретро.

2. Эпилептоид

Черты характера: любовь к порядку, консервативность, аккуратность.

"Избегайте консерватизма. Спросите у своего партнера, какой ваш образ нравится ему, прислушивайтесь к советам любимого человека" – говорит Елена Петрова.



Что носить: авангардные вещи, спортивный стиль и атрибуты романтического стиля.

3. Гипертим





Черты характера: жизнерадостность, общительность, стремление помочь людям)

Елена Петрова считает, что таким людям следует относиться к своему гардеробу более рационально:



"Избегайте спонтанных покупок и покупайте функциональные вещи, которые хорошо сочетаются между собой"

Что носить: вещи в классическом стиле пастельных оттенков, подчеркивать женственность и мягкость можно с помощью аксессуаров.

4. Истероид

Черты характера: стремление быть в центре внимания, коммуникабельность, упорство в достижении цели.

В данном случае лучше отказаться от авангардного стиля, не стараться выделиться благодаря слишком дорогим или экстравагантным вещам.



На людях истероидного типа мини юбки, глубокие декольте и разрезы смотрятся вульгарно, им подходит спокойная женственная одежда.

Что носить: элегантные, можно даже строгие вещи, высокий каблук, четкие силуэты, которые подчеркнут изящество.

5. Шизоид





Черты характера: интроверт и мыслитель, аналитический склад ума, серьезность.

Для вас у Елены Петровой есть необычный совет – выберете себе кумира из мира литературы, постарайтесь скопировать его гардероб или манеры.

Именно людям шизоидного типа можно выбирать одежду авангардного стиля и присмотреться к концептуальным дизайнерам. И почаще меняйте образ – попробуйте, например, сначала сыграть деловую женщину, потом – роковую красавицу.

Что носить: классический и романтический стиль, женственные аксессуары, от “бесполой” одежды лучше отказаться.

6. Психастеноид

Черты характера: неуверенность, тревожность, самокритичность, добросовестность.

Старайтесь одеваться остромодно, следите за трендами. Но вам также следует почаще обновлять гардероб и избегать старых вещей, особенно если они уже надоели и не вызывают приятных эмоций.



По мнению Елены Петровой, людям этого типа полезно работать над своим образом вместе со стилистом и подбирать сформированные комплекты одежды. Важно, чтобы в одежде было комфортно.

Что носить: можно сочетать разные стили, но одежда должна быть удобной, приятной на ощупь и обязательно остромодной.



В общем, следите за трендами!

"Иногда одевайтесь так, как одеваются, по вашему мнению, смелые и безрассудные люди – чтобы преодолеть свой педантизм" – добавила Елена Петрова.

7. Сензитив





Черты характера: чувствительность, впечатлительность, робость, ответственность.

Вам можно рисковать и смело сочетать несочетаемое. В отличие от людей истероидного типа, вам не стоит бояться обращать на себя внимание с помощью одежды. Наоборот, как способ проявить себя мода вам отлично подходит!



Что носить: яркие цвета, смелые фасоны, авангардные аксессуары.

8. Гипотим

Черты характера: недовольство, обидчивость, критичность к себе и другим.

Для вас у Елены Петровой тоже есть необычный совет: выберете человека, которым вы восхищаетесь и скопируйте его манеру одеваться, его гардероб.



И почаще покупайте новую одежду, но важно в новых вещах себе нравиться. Лучше избегать старых, заношенных или надоевших вещей, которые могут вызвать внутреннее раздражение.

Что носить: стиль может быть любым, главное, чтобы вы чувствовали себя в выбранном образе максимально комфортно.

9. Конформный тип личности





Черты характера: приспособляемость к окружающим, дружелюбие, исполнительность.

Подчеркивайте свой индивидуализм в одежде. Не бойтесь, что на вас будут обращать внимание – используйте моду, чтобы показать свои ценности и талант, которые делают вас неповторимой.



Что носить: авангардные вещи, яркие аксессуары, контрастные сочетания

10. Неустойчивый тип личности

Черты характера: непостоянство, легко поддаются влиянию, общительность

Вам следует придерживаться более рационального подхода к одежде, старайтесь не делать спонтанных покупок и выбирайте комфортные, функциональные вещи. Отлично подойдут прямые и выверенные силуэты, которые заставляют следить за осанкой и походкой.



Что носить: деловой и классический стиль, качественные и дорогие аксессуары.

11. Астеник

Черты характера: раздражительность, утомляемость, скромность, покладистость

Одежда должна вызывать у вас максимальное количество положительных эмоций. Как говорит Елена Петрова, "одевайтесь в первую очередь для себя, а не для других".



Что носить: модную одежду классического стиля (вам тоже полезно следить за трендами!), с элементами романтического стиля.

12. Лабильный тип личности

Черты характера: переменчивость настроения, чуткость, отзывчивость.

Исправляйте свое плохое настроение одеждой, почаще переодевайтесь, но следите за тем, чтобы вам было комфортно. Избегайте мрачных цветов, которые не очень хорошо влияют на ваше психологическое состояние.



Что носить: удобную одежду из натуральных тканей, яркие и женственные аксессуары.

13. Циклоид

Черты характера: повышенная эмоциональность, жизнерадостность, общительность, неуравновешенность.

Вам подходят рекомендации для других типов личности. Когда вы находитесь в состоянии подъема – используйте советы для гипертима, в состоянии упадка – для астеника.



Мода способна преобразить не только внешность человека, но и его личную жизнь. Елена Петрова приводит в пример фильм Эльдара Рязанова “Служебный роман”:



"Новое современное платье вместо мрачного костюма, соответствующие аксессуары, – и герой с изумлением видит молодую женщину с легкой походкой вместо мужеподобной начальницы неопределенного возраста"

Выходит, что иногда до личного счастья действительно рукой подать – откройте шкаф и наденьте свой любимый наряд.