В чем пойти на новогодний корпоратив: 7 идей образов для вечеринки

 246

На новогоднем корпоративе вы можете блистать, удивлять, шокировать – но в хорошем смысле!

Новогодний корпоратив – это не просто повод повеселиться, а первый этап в череде праздничных вечеринок, где вы задаете тон всему декабрьскому марафону. Здесь важно найти баланс: с одной стороны, хочется блистать, а с другой – не забыть, что перед вами все же коллеги, а не тусовщики на танцполе клуба. Нелепый наряд или излишне откровенный образ может стать темой для обсуждений до следующего Нового года. Мы собрали лучшие идеи, чтобы ваш корпоративный образ был стильным, модным и идеально уместным.

Банты – главный тренд

Фото: befree.ru
Банты в этом сезоне всюду: начиная с заколки на волосах и заканчивая платьем. И не стоит думать, что это только про девичью милоту. Огромный бант на плече, затейливый декор на поясе или россыпь миниатюрных бантиков по всему платью – они добавят в образ изысканности и легкости. Выбирайте топы, платья и пиджаки из плотного атласа, который держит форму, или, наоборот, струящегося шелка для более нежного эффекта. Классный ход: взять наряд в насыщенном изумрудном или ультрафиолетовом цвете – такие оттенки идеально подойдут для праздничного настроения.

Брюки и топ с акцентом на прозрачность

Фото: befree.ru
Прозрачные ткани все еще на пике моды. И если идея полностью прозрачного платья кажется слишком смелой для вечеринки с коллегами, попробуйте брюки и топ с полупрозрачными элементами. Шифон, сетка или органза в дуэте с плотной тканью создают баланс между сексуальностью и элегантностью. Для тех, кто хочет добавить загадочности, можно надеть топ с декоративными нашивками или блестящими вставками.

Сияющее красное платье

Фото: befree.ru
Красное платье – вечный символ праздника, но в этом году оно должно сиять. Блестки, пайетки или металлизированные ткани сделают ваш образ по-настоящему огненным. Важный момент: выбирайте лаконичные фасоны, чтобы не уйти в "кричащую роскошь". Идеально подойдут платья на одно плечо, с глубоким вырезом на спине или небольшой асимметрией. Дополните его минималистичными украшениями – здесь лучше не перебарщивать.

Цветные колготы

Эмили Синдлев. Фото: соцсети/@emilisindlev
Колготки больше не прячутся под платьем – они становятся главным акцентом. В моде яркие цвета: мандариновый, фуксия, глубокий синий. Если вы не хотите полностью отдавать наряд колготкам, просто комбинируйте их с базовым платьем в нейтральных тонах. Такой прием сделает образ нескучным, но не перегруженным.

Костюм в пижамном стиле

Фото: shop.mango.com
Пижамный стиль почти ушел с модной арены, но если вы преданная фанатка этой эстетики, выбирайте модели с блестящей отделкой или из роскошного бархата. Например, топ и брюки насыщенного бордового цвета, дополненные массивным поясом или яркими аксессуарами, станут отличным решением.

Брюки и акцентный топ

Фото: befree.ru
Если дресс-код требует сдержанности, брюки и яркий топ станут спасением. Бахрома, вышивка, необычный крой – все это сделает образ интересным, сохраняя его в рамках приличий. Особенно здорово смотрятся брюки с высокой талией в сочетании с укороченным топом или модель с длинными рукавами, усыпанная пайетками.

Акцент на аксессуары

Фото: befree.ru
Иногда для идеального праздничного образа достаточно пары акцентных украшений. Например, портупея из кристаллов или крупные серьги станут стильной точкой даже если вы решите пойти в белой футболке и джинсах. А металлические цепочки или эффектные кольца добавят чуть дерзости. Главное – не перебарщивать: акцент все же должен быть один.

Как не стоит одеваться на корпоратив

  1. Слишком откровенные наряды. Да, мы за сексуальность, но корпоратив – это все же про баланс между кокетством и уместностью.

  2. Перебор с блестками. Если платье сверкает, аксессуары должны быть лаконичными. Однако, если вам нравится очень сияющие образы и дресс-код это позволяет, то почему бы и нет.

  3. Слишком повседневные вещи. Ваш любимый свитер с оленями милый, но оставьте его для семейного ужина.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал про новогодние коллекции отечественных брендов.

Елизавета Федорова

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.