В чем пойти на новогодний корпоратив: 7 идей образов для вечеринки

Новогодний корпоратив – это не просто повод повеселиться, а первый этап в череде праздничных вечеринок, где вы задаете тон всему декабрьскому марафону. Здесь важно найти баланс: с одной стороны, хочется блистать, а с другой – не забыть, что перед вами все же коллеги, а не тусовщики на танцполе клуба. Нелепый наряд или излишне откровенный образ может стать темой для обсуждений до следующего Нового года. Мы собрали лучшие идеи, чтобы ваш корпоративный образ был стильным, модным и идеально уместным.

Банты – главный тренд



Банты в этом сезоне всюду: начиная с заколки на волосах и заканчивая платьем. И не стоит думать, что это только про девичью милоту. Огромный бант на плече, затейливый декор на поясе или россыпь миниатюрных бантиков по всему платью – они добавят в образ изысканности и легкости. Выбирайте топы, платья и пиджаки из плотного атласа, который держит форму, или, наоборот, струящегося шелка для более нежного эффекта. Классный ход: взять наряд в насыщенном изумрудном или ультрафиолетовом цвете – такие оттенки идеально подойдут для праздничного настроения.



Брюки и топ с акцентом на прозрачность



Прозрачные ткани все еще на пике моды. И если идея полностью прозрачного платья кажется слишком смелой для вечеринки с коллегами, попробуйте брюки и топ с полупрозрачными элементами. Шифон, сетка или органза в дуэте с плотной тканью создают баланс между сексуальностью и элегантностью. Для тех, кто хочет добавить загадочности, можно надеть топ с декоративными нашивками или блестящими вставками.



Сияющее красное платье



Красное платье – вечный символ праздника, но в этом году оно должно сиять. Блестки, пайетки или металлизированные ткани сделают ваш образ по-настоящему огненным. Важный момент: выбирайте лаконичные фасоны, чтобы не уйти в "кричащую роскошь". Идеально подойдут платья на одно плечо, с глубоким вырезом на спине или небольшой асимметрией. Дополните его минималистичными украшениями – здесь лучше не перебарщивать.



Цветные колготы



Колготки больше не прячутся под платьем – они становятся главным акцентом. В моде яркие цвета: мандариновый, фуксия, глубокий синий. Если вы не хотите полностью отдавать наряд колготкам, просто комбинируйте их с базовым платьем в нейтральных тонах. Такой прием сделает образ нескучным, но не перегруженным.



Костюм в пижамном стиле



Пижамный стиль почти ушел с модной арены, но если вы преданная фанатка этой эстетики, выбирайте модели с блестящей отделкой или из роскошного бархата. Например, топ и брюки насыщенного бордового цвета, дополненные массивным поясом или яркими аксессуарами, станут отличным решением.



Брюки и акцентный топ



Если дресс-код требует сдержанности, брюки и яркий топ станут спасением. Бахрома, вышивка, необычный крой – все это сделает образ интересным, сохраняя его в рамках приличий. Особенно здорово смотрятся брюки с высокой талией в сочетании с укороченным топом или модель с длинными рукавами, усыпанная пайетками.



Акцент на аксессуары



Иногда для идеального праздничного образа достаточно пары акцентных украшений. Например, портупея из кристаллов или крупные серьги станут стильной точкой даже если вы решите пойти в белой футболке и джинсах. А металлические цепочки или эффектные кольца добавят чуть дерзости. Главное – не перебарщивать: акцент все же должен быть один.



Как не стоит одеваться на корпоратив

Слишком откровенные наряды. Да, мы за сексуальность, но корпоратив – это все же про баланс между кокетством и уместностью. Перебор с блестками. Если платье сверкает, аксессуары должны быть лаконичными. Однако, если вам нравится очень сияющие образы и дресс-код это позволяет, то почему бы и нет. Слишком повседневные вещи . Ваш любимый свитер с оленями милый, но оставьте его для семейного ужина.

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