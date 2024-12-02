Концептуализм и щепотка ностальгии: лучшие модные дизайнеры из Белоруси

Мы пишем и говорим о российских дизайнерах, делаем обзоры европейских недель моды, но, к сожалению, редко смотрим по сторонам на наших соседей из стран СНГ.

Сегодня дизайнеры из стран ближнего зарубежья иногда приезжают на Московскую неделю моды, но по одному-двум показам не составить общий срез того, как развивается национальная мода.

Сегодня в Беларуси есть много талантливых художников, писателей, музыкантов и дизайнеров. Их имена не на слуху, но именно они создают культурный ландшафт своей страны.

Иван Айплатов





Считается, что Иван Айплатов дал старт развитию белорусской моды, стал примером для молодежи и доказал, что можно быть одновременно смелым, свободным и успешным. Теперь его называют звездный кутюрье – в его вещах выступают группы "Ляпис Трубецкой", "Леприконсы", Илья Лагутенко и Павел Воля.



Иван Айплатов и сам музыкант – играет джаз и фанк, ценит импровизацию – в творчестве и в жизни. За ним закрепилась слава провокатора, но это, скорее, про философию его моды – быть всегда на грани. Он всегда соблюдает равновесие между классикой и авангардом: идеально скроенные платья и пиджаки дополнены оригинальными принтами, классические фасоны неожиданными деталями.

Широкую известность ему принесла боксерская перчатка в форме медведя. Аксессуар декоративный, не хотелось бы, чтобы однажды пришлось использовать его по назначению.



KMPLMNT





В минском шоуруме бренда светится розовым неоновая надпись "Прямо за мечтой, провожать не стоит". От этих слов веет какой-то щемящей ностальгией, как и от модных свитшотов и худи с забавными фотопринтами. Например, byterbrodik s ikroi или hlebyshek s maselcom. Эти слова поймешь только ты, даже если они написаны латинскими буквами. Куда бы ты ни приехал, их везде смогут прочитать, но понять – только тот, у кого детство прошло на постсоветском пространстве, где теперь рассыпаны общие социокультурные знаки. Их собирают по крупицам дизайнеры, музыканты, художники и рассеивают по миру, превращая модные тренды.





Иногда KMPLMNT приезжают в Москву и в дружественных концепт-сторах распродают свои знаменитые на весь Минск худи – следить за гастролями модного бренда можно в соцсетях.

ZNWR





Один из самых успешных модных брендов не только в Минске, но и в Москве, обожают инфлюенсеры и топ-менеджеры крупных компаний. Если кто-то попросит наглядно объяснить, что такое концептуальная мода, можно показать коллекции ZNWR с их отточенными формами, чистыми цветами, отсылками к конструктивизму и обманчивой простотой. Все вещи идеально сочетаются между собой, поэтому из одной основы можно собирать разные образы. Сейчас за дизайн отвечает Наста Шастак, и кажется, она работает над вещами как скульптор, отсекая лишнее, экспериментируя с формой.





История успеха была непростой и началась восемь лет назад, когда предприниматель Максим Ганисевский решил исполнить мечту своей мамы. Она всю жизнь работала ткачихой на фабрике в родном Бобруйске и мечтала открыть свой швейный цех. Через годы, через расстояния, результат превзошел смелую мечту о скромном швейном цехе.

Tak Divno





Трикотажные кардиганы и свитера бренда Tak Divno тоже вызывают щемящее чувство ностальгии – по школе, первой дискотеке и клипам на MTV. Особой любовью модников пользуются свитера в овечках.





Есть модели в стиле гранж, как будто растянутые и с дырками, – кстати, смотрятся очень стильно. Купить себе такой модный ретро-свитер стоит хотя бы для того, чтобы знать, каким бывает белорусский трикотаж (совсем не тот, каким мы его знаем по павильонам у метро!), только такой трикотаж в Москве пока что не купишь.

Зато можно приобрести онлайн – причем за рубли. Tak Divno – это собственный бренд маркетплейса белорусских дизайнеров Belbazar24.by.

Historia Naturalis





Основательницы бренда Полина Хистория и Лариса Атаманова отвечают за эко направление в белорусской моде. Они шьют одежду из натуральных тканей, преимущественно из белорусского льна, который они смягчают и делают практически неузнаваемым.

Свою одежду девушки сравнивают с произведениями искусства, задача такая же – вызывать эмоции и ощущения. По словам дизайнеров, в моде для них главное – "ощущение новизны". Но это ощущение не связано с трендами, наоборот, это что-то вне времени, когда новое – это хорошо забытое старое, а старое каждый раз выглядит по новому. Все зависит от восприятия: можно сказать "я это уже много раз видел", а можно просто посмотреть с другого ракурса. Также и в моде – одну вещь можно носить совершенно по-разному.

В этом, по мнению Полины и Ларисы, и заключается экологический подход к моде – они придерживаются концепции устойчивого гардероба и создают коллекции, в которых все вещи сочетаются между собой.





Одной из самых успешных была коллекция "Веска", навеянная образами белорусской деревни, знакомыми с детства. Снова щемящее чувство ностальгии, смешанное с тем самым ощущением новизны: "А знаешь, все еще будет", оно ведь тоже родом из детства.

LSD Clothing





Косухи из экокожи LSD Clothing известны далеко за пределами Беларуси – их носят и на московских улицах, и на парижских бульварах, да и, наверное, в центре Нью-Йорка какая-нибудь поклонница Кэрри Брэдшоу надевает поверх легкого платья грубоватую кожанку бренда из Витебска. Потому что лучше по качеству кожаных курток практически не найти – все изделия LSD Clothing выполнены из мягкой и износостойкой экокожи.

Дизайнер Дарья Лебедева шьет не коллекции, а отдельные модели или мини-капсулы. У такого подхода есть важное преимущество – можно купить прошлые модели и не думать о том, что они устарели. Сейчас на сайте бренда доступна первая в его истории новогодняя капсула – для Дарьи это эксперимент из нескольких очень интересных по фасону платьев.



Это история не про модные тренды, а про уникальный стиль. Помимо хитовых кожаных курток можно выбрать пальто, тренчи, бомберы, вещи из трикотажа и аксессуары.

Кстати, LSD расшифровывается как Lifestyle Simple Design.

Ольга Кардаш





Ее принты и вышивки с изображением белого аиста, стали одним из самых узнаваемых символов белорусской моды. Сейчас Ольга перенесла производство в Варшаву, но без нее разговор о белорусских дизайнерах потеряет свой лейтмотив. Коллекции Ольги Кардаш простые и элегантные, но непременно с какой-то смелой фишкой, вроде, бахромы или накладных карманов. Льняные платья и хлопковые костюмы, украшенные аистом (он белый с красным клювом!) соединяют в себе современный стритстайл и что-то трогательно уютное, теперь уже из "прекрасного далека". Их можно носить с классическими пальто (в коллекциях Ольги есть подходящие) и с грубыми ботинками.





Бестселлер бренда Kardash – теплое пальто-трансформер, которое можно превратить в легкую куртку. Подойдет на все сезоны, кроме зимы, которая, к счастью, всегда обещает весну и еще ни разу свое обещание не нарушила.

Белорусских дизайнеров отличает качественный крой и выверенные силуэты, мастерская ручная работа и фрагменты общей памяти, которые как нити скрепляют коллекции абсолютно разных дизайнеров.



Вписываем Belarus Fashion Week в свои планы на осень!