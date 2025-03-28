Пляжный must-have 2025: топ-3 бренда купальников

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Клео.ру представляет руководство по самым актуальным моделям и стильным брендам купальников.

Пляжный сезон не за горами, поэтому самое время подумать о новом купальнике. Летом 2025 года актуальны модели без лишних косточек и пуш-апа. В противовес этому, дизайн пляжной одежды становится сложнее: необычные силуэты и материалы – вот на что стоит обратить внимание.

Mardo

В коллекции бренда Mardo вы найдете большой выбор купальников нетривиальных силуэтов. Купальники, парео и пляжные платья выполнены преимущественно в монохромных тонах, но выделяются благодаря своим силуэтам, которые подчеркивают фигуру.

Фото: архив бренда Mardo/ mardo.world

Katisha like it

Тем, кто хочет выглядеть стильно даже на пляже, стоит обратить внимание на коллекции Katisha like it. По словам дизайнеров, они стремятся сочетать качество, красоту и комфорт. Главное преимущество бренда – возможность собрать целую капсулу пляжной одежды в одном месте, не тратя время на поиски. Katisha like it предлагает не только купальники, но и всю необходимую летнюю одежду: от парео до платьев-кроше с пайетками.

Фото: архив бренда Katishalikeit/ соцсети @katishalikeit

SADE

Бренд Sade известен своими сексуальными моделями белья для повседневной носки. Теперь он выпускает и купальники, которые сочетают красоту и комфорт. Купальники SADE отличаются продуманными лекалами для удобного загара. Для комфорта лифы снабжены мягкими чашечками без уплотнителей. Яркие оттенки желтого, фиолетового и розового добавят индивидуальности.

Фото: архив бренда Sade/ sade.moscow

Этим летом делайте акцент на индивидуальность, но не забывайте про комфорт. Вместо дополнительного пуш-апа и косточек, лучше отдать предпочтение яркому цвету или необычному фасону.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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