Пляжный must-have 2025: топ-3 бренда купальников

Пляжный сезон не за горами, поэтому самое время подумать о новом купальнике. Летом 2025 года актуальны модели без лишних косточек и пуш-апа. В противовес этому, дизайн пляжной одежды становится сложнее: необычные силуэты и материалы – вот на что стоит обратить внимание.

Mardo

В коллекции бренда Mardo вы найдете большой выбор купальников нетривиальных силуэтов. Купальники, парео и пляжные платья выполнены преимущественно в монохромных тонах, но выделяются благодаря своим силуэтам, которые подчеркивают фигуру.





Katisha like it

Тем, кто хочет выглядеть стильно даже на пляже, стоит обратить внимание на коллекции Katisha like it. По словам дизайнеров, они стремятся сочетать качество, красоту и комфорт. Главное преимущество бренда – возможность собрать целую капсулу пляжной одежды в одном месте, не тратя время на поиски. Katisha like it предлагает не только купальники, но и всю необходимую летнюю одежду: от парео до платьев-кроше с пайетками.





SADE

Бренд Sade известен своими сексуальными моделями белья для повседневной носки. Теперь он выпускает и купальники, которые сочетают красоту и комфорт. Купальники SADE отличаются продуманными лекалами для удобного загара. Для комфорта лифы снабжены мягкими чашечками без уплотнителей. Яркие оттенки желтого, фиолетового и розового добавят индивидуальности.





Этим летом делайте акцент на индивидуальность, но не забывайте про комфорт. Вместо дополнительного пуш-апа и косточек, лучше отдать предпочтение яркому цвету или необычному фасону.