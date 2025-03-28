Модные женские кроссовки 2025: топовые тренды

Для любительниц удобства и комфорта идеально подходят образы в стиле кэжуал и спортивные луки. Для их создания в 2025 году станут находкой модные женские кроссовки, представленные разнообразными фасонами и расцветками. В этой статье Клео.ру предлагает вместе разобраться, каким тенденциям стоит уделить особое внимание в этом году.

Главные тренды женских кроссовок 2025

Наверняка любой девушке, желающей создать комфортный повседневный лук, будет интересно узнать, какие кроссовки в моде в 2025 году. Дизайнеры порадуют их разнообразием моделей, как сдержанной универсальной, так и массивной формы, в нейтральных спокойных или броских расцветках.

Кроме того, проводятся смелые эксперименты с фактурами верха и оформлением подошвы. Выбор будет за вами: среди предложенных в коллекциях вариантов можно будет подобрать базовые кроссовки, гармонично сочетающиеся со многими предметами вашего гардероба, или модели, предназначенные стать акцентной деталью образа. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор основных трендов кроссовок 2025 года.





Замшевые кроссовки

Верх бархатистой фактуры придает спортивной обуви изысканные черты, и это в полной мере относится к замшевым кроссовками. Двумя трендовыми оттенками этого года признаны красный и коричневый. При этом модели могут быть как монохромными, так и содержащими белые боковые полоски в стиле "Адидас".





Цветные модели

Кроссовки красного цвета смогут выступить ярким акцентом лука и будут удачно перекликаться с аксессуарами аналогичного оттенка. При этом остальные предметы гардероба рекомендуется подбирать в нейтральной палитре. Коричневые модели – более универсальный вариант, который можно с легкостью комбинировать практически с любыми элементами.





Кроссовки-гибриды

Дизайнеры не устают обращаться к смелым экспериментам, делающим обувь особенно оригинальной и запоминающейся. Ярким примером и подтверждением выступают стильные женские кроссовки, дизайн которых содержит элементы других разновидностей обувных фасонов. Так, брутальные и дерзкие черты в лук привнесут массивные кроссовки-ботинки, сделанные в нарочито грубом стиле и дополненные утолщенной подошвой с тракторным рельефом.





Кроссовки-балетки

Еще одной трендовой моделью являются кроссовки-балетки, которые придутся по душе девушкам, желающим привнести в повседневный образ романтичные нотки, но при этом сохранить комфорт. В виде балеток оформляется верхняя часть, в то время как подошва выполнена в стиле кроссовок. При этом элементы могут отличаться по фактуре материалов, используемых для их изготовления.





Кроссовки из денима

Модели с джинсовым верхом – настоящий хит сезона. При создании таких кроссовок применяется вся допустимая цветовая палитра: традиционные оттенки, варьирующиеся от светло-голубого до темно-синего, эффект "варенки", универсальные черные или серые тона, яркие расцветки красного, зеленого, желтого. Особой оригинальностью характеризуются кроссовки, в которых швы делаются с нарочито необработанным "рваным" эффектом.





Кроссовки в мужском стиле

Унисекс стал неотъемлемым атрибутом молодежной моды и набирает все большую популярность. В этом году девушки, предпочитающие подобные луки, смогут остановить свой выбор на откровенно мужских "папиных" кроссовках или на моделях "горпкор". Последние по своему дизайну напоминают треккинговые кроссовки, предназначенные для альпинистских походов. Фасоны будут особенно органично смотреться с одеждой в стиле оверсайз.





Олдскульные кроссовки

К данной категории относится неустаревающая классика, характеризующаяся сдержанной универсальной формой и минималистичным дизайном. Расцветки преобладают однотонные, но встречаются и варианты с вставками, выполненными преимущественно в нейтральных тонах. Также в олдскульные коллекции входят кроссовки в стиле ретро, которые подойдут девушкам, желающими включить в образ элементы винтажа.





Как выбрать кроссовки: стиль и комфорт

К выбору обуви стоит подходить со всей ответственностью, только в этом случае она обеспечит удобство в носке и сделает образ гармоничным и завершенным. При подборе кроссовок Клео.ру рекомендует придерживаться таких рекомендаций:

Размер . Важно, чтобы обувь хорошо сидела на ноге, и в ней было комфортно. Большой палец не должен упираться, а в пятке не должно быть ощущения зажатости. При этом кроссовки должны довольно плотно прилегать, а не "болтаться" на ноге.

. Важно, чтобы обувь хорошо сидела на ноге, и в ней было комфортно. Большой палец не должен упираться, а в пятке не должно быть ощущения зажатости. При этом кроссовки должны довольно плотно прилегать, а не "болтаться" на ноге. Сезон . В зависимости от времени года стоит выбирать материал для верха кроссовок и толщину подошвы. Так, для лета хорошим решением станут модели с текстильным или сетчатым верхом, для осени или зимы подойдут кожаные или замшевые варианты, дополнительным преимуществом будет наличие водоотталкивающей пропитки. Утолщенная подошва обеспечит защиту от холода, а тракторный рельеф – лучшее сцепление со скользящей поверхностью.

. В зависимости от времени года стоит выбирать материал для верха кроссовок и толщину подошвы. Так, для лета хорошим решением станут модели с текстильным или сетчатым верхом, для осени или зимы подойдут кожаные или замшевые варианты, дополнительным преимуществом будет наличие водоотталкивающей пропитки. Утолщенная подошва обеспечит защиту от холода, а тракторный рельеф – лучшее сцепление со скользящей поверхностью. Способ фиксации . Выбор будет зависеть от ваших индивидуальных предпочтений, это может быть шнуровка, липучки, молнии. К отдельной категории относятся кроссовки-носки с эластичным верхом. Встречаются варианты с комбинированными застежками, где совмещено несколько разновидностей, к примеру, шнуровка и липучки либо молнии. Такой способ фиксации придает обуви дополнительной надежности.

. Выбор будет зависеть от ваших индивидуальных предпочтений, это может быть шнуровка, липучки, молнии. К отдельной категории относятся кроссовки-носки с эластичным верхом. Встречаются варианты с комбинированными застежками, где совмещено несколько разновидностей, к примеру, шнуровка и липучки либо молнии. Такой способ фиксации придает обуви дополнительной надежности. Стиль. Выбор моделей кроссовок предпочтительно осуществлять с учетом фасонов одежды, которые вы любите. Так, под классические прямые джинсы, "трубы", "мом" подойдут любые варианты обуви. Зауженные модели джинсов или брюк лучше совмещать с классическими универсальными кроссовками. Массивная обувь будет органично смотреться со штанами оверсайз.





Подведем итог

Модные женские кроссовки 2025 года порадуют разнообразием дизайнов, среди которых любая девушка сможет подобрать для себя вариант по вкусу, в зависимости от предпочитаемой стилистики образа. При выборе фасона важно учитывать и требования относительно ее комфортности и качества, ведь только в этом случае обувь будет радовать вас продолжительное время.