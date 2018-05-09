Самые модные платья на выпускной 2018 года: новинки!

Фото новинок платьев на выпускной в 2018 году приятно удивляют (см. фото ниже). Каждая выпускница понимает, что она вправе выбрать именно тот наряд, который будет по достоинству ей оценен.

Основные тренды выпускных нарядов

Мода на выпускные платья оказывается очень изменчивой. В 2018 году можно отметить определенные актуальные тренды, которые заслуживают внимания.

Платья с откровенным декольте непозволительны. Однако в 2018 году будут актуальными вечерние наряды с оголенными плечами и кружевными драпировками, рюшами, воланами. Правильно подобранное платье подчеркнет хрупкость фигурки девушки.

Трендовые фактуры связаны с классикой и роскошью. Желательно выбирать наряды из парчи, бархата, шифона и кружева. При желании можно выбрать наряд только в одной фактуре. Если кажется, что использование только одного материала будет скучным, разрешено экспериментировать с тканями и отделками.

В 2018 году зачастую выбирают наряды с большим количеством аппликаций и с флористической вышивкой. При этом аппликации и вышивки зачастую создают из золотистых и серебряных нитей, которые могут переливаться. Такие ниточки подчеркиваются стразами, жемчужинами. Дизайнеры также часто предлагают наряды с вышивкой, создаваемой на прозрачных участках тканей.

В новом сезоне нужно выбирать модные платья глубоких оттенков, которые подчеркнут красоту каждой выпускницы.

При желании можно выбрать лаконичное выпускное платье (см. фото). Популярными фасонами будут годе, русалка, футляр. Если же хочется выбрать роскошный наряд, нужно отдать предпочтение платью со шлейфом.

В 2018 году в тренде будет асимметрия, которая проявляется по-разному. Предполагаются переходы длины юбки или изящное оформление бюста (например, бретелька только на одно плечо).

Вышеперечисленные тренды заслуживают особого внимания, ведь они позволяют понять, какое платье идеально подойдет для долгожданного выпускного вечера.

Особенности выбора платьев по типу фигуры

Каждая выпускница должна учитывать особенности своей фигуры при выборе наряда на торжественный выпускной вечер. От этого зависит, насколько подойдет платье барышни и подчеркнет ли ее женственность, красоту. Зачастую именно базовые рекомендации позволяют сделать достойный выбор.

Девушки с фигурой «груша» могут смело выбирать платья с завышенной талией. При этом актуальными будут декоративные элементы на рукавах и плечах, юбка расклешенного фасона.

Полные девушки могут выбирать наряды из матовой ткани. Нужно понимать, что блестящие ткани зачастую визуально прибавляют килограммы. Также рекомендуются контрастные вертикальные вставки, рельефы для визуального подчеркивания стройной фигуры.

Девушки с узкими плечами могут выбирать модные выпускные платья 2018 с воланами. Также разрешено выбирать наряды с богатым декором в области плеч и рукавов, вырезом круглой формы или в виде лодочки. Основная задача – это визуально уравновесить пропорции фигуры.

Платья А-силуэтов или с воздушной юбкой могут отвлечь от очень широких плеч. Также можно выбирать наряды с V – образным декольте.

Очень худенькие девушки могут выбирать яркие платья или наряды с отделкой, многослойными и пышными юбками. Даже большое количество декора будет выглядеть по-особенному.

Выпускницы с широкой талией должны выбирать наряды с широкой юбкой или с юбкой-запахом.

Вышеперечисленные советы позволят понять, какой наряд подойдет на выпускной с учетом особенностей фигуры.

При этом разнообразие фото новинок модных платьев на выпускной вечер 2018 года позволяет понять, что каждая девушка может выбрать именно то, что ей подойдет идеально.

Особенности выбора длины выпускного платья

В 2018 году длина платья может быть разной. Популярными считаются длинные, короткие и асимметричные платья.

Длинные платья – это классический вариант. Такой наряд будет элегантным, изящным. Однако нужно убедиться в том, что длинное платье будет удобным, ведь выпускной обычно планируется на вечер – ночь с дальнейшей встречей рассвета. К тому же на выпускном будут танцы.

Короткие выпускные платья 2018 подчеркивают женственность и молодость девушки. Однако длина мини оправдана только для низких и худеньких девушек.

Асимметричные платья на выпускной 2018 позволяют создать особенный образ. Девушка непременно продумает образ до мельчайших нюансов и проявит свой стиль.

Правильно подобранная длина выпускного платья очень важна. Каждая девушка должна понимать, что ей может подойти только определенная длина для того, чтобы образ получился гармоничным и привлекательным.

Особенности модных фасонов выпускных платьев

В 2018 году выпускные платья также могут порадовать разнообразием модных фасонов. Каждая девушка вправе выбрать именно тот наряд, который порадует ее. Итак, нужно внимательно изучить все доступные фасоны.

Выпускные наряды в стиле ампир

Выпускницам могут понравиться греческие шифоновые платья с драпированными складками. Такие наряды считаются универсальными. Худенькие барышни могут подчеркнуть округлость своих форм. Полные выпускницы могут визуально скрыть лишние килограммы.

Платья в стиле ампир являются чуть ли не классикой. Однако в 2018 году можно отметить важные изменения фасона:

свободный крой;

завышенная талия;

многочисленные драпировки;

асимметрия, причем фасон может быть выполнен даже на одно плечо.

Каждая девушка может выбрать подходящее греческое платье для себя. К тому же стилисты предлагают красивые наряды для любительниц пастельных тонов и ярких цветов.

Модные платья годе

Годе – это платья фасона «русалка». Такие наряды всегда отличаются элегантным аристократичным кроем. К тому же модные платья в 2018 году могут порадовать удлиненными шлейфами, , бюстье благодаря чему выпускницы могут выглядеть женственно, привлекательно.

Желательно выбирать выпускные платья 2018 в стиле годе из таких материалов, как матовый атлас, шифон. Отделка может быть сделана из качественных кружев.

Платья годе обычно выполняют в следующих привлекательных цветах:

коралловый;

чайная роза;

жемчужно-серый;

бледно-голубой.

Итак, девушки могут выбирать платья фасона «русалка», которые всегда удивляют изысканным и элегантным исполнением.

Платья mullet

Такой наряд будет красивым и функциональным одновременно. Как известно, прежде девушки выбирали платье-трансформер для выпускного бала, которое позволяло отстегнуть длинную юбку после торжественной части выпускного. В 2018 году дизайнеры предлагают еще более достойное платье. Итак, предлагаемые платья отличаются укороченным передним подолом и асимметричной длиной.

Нужно отметить, что для декора платья обычно используют следующие атрибуты:

шлейфы;

кружева и оборки;

привлекательную вышивку;

флористические рисунки.

Вышеперечисленные элементы заслуживают особого внимания, ведь они делают функциональные наряды поистине привлекательными и праздничными.

Платья-бандо

Как известно, дизайнеры одежды часто используют корсеты при создании праздничных платьев. Неудивительно, что в 2018 году модельеры отошли от подобных классических идей и решили предложить платья-бандо. Такие наряды открывают линию плеч и подчеркивают красоту женской фигурки благодаря легким драпированным складкам. При этом отмечается удивительное разнообразие платьев.

Итак, можно выбрать монохромное выпускное платье. Актуальными цветами будут синий, красный, зеленый и фиолетовый.

При желании можно выбрать наряд с обильным декором из кристаллов, объемной вышивкой, оригинальными аппликациями.

Платья в стиле бандо отличаются простым кроем. Например, отмечается геометрическое ровное исполнение лифа. Модели с закруглением в виде сердца нежелательно выбирать в 2018 году. При этом можно сделать акцент на талии, выбрав прямую юбку с глубоким запахом или платье с юбкой-колоколом, пышность которой подчеркнут складочки и драпировки.

Классические платья-футляры длины макси

Как известно, платья-футляры являются классическими, но при этом они очень популярны даже у молодых девушек. При желании на выпускной вечер можно выбрать платье-футляр макси длины. Такой выпускной наряд будет выполнен из атласа или бархата, благодаря чему он подчеркнет красоту женской фигуры, сделает акцент на талии и бедрах.

Для выпускниц предлагаются разнообразные наряды:

классические платья-футляры лаконичного кроя;

оригинальные модели с бандо или удлиненными рукавами.

Однако платье-футляр должно быть элегантным, поэтому какой-либо подтекст в образе не допускается.

Модные цвета и оттенки выпускных платьев

Выпускницы должны помнить: цвет и оттенок наряда очень важен для создания образа. Именно цвет выпускного платья становится основой создаваемого образа для торжественного мероприятия.

Желательно отказаться от выпускных платьев черного цвета. Можно выбирать пастельные и яркие цвета, оттенки. Зачастую для юных барышень не подходят темные наряды, так как они выглядят слишком уныло.

В 2018 году можно выделить модные цвета выпускных платьев.

Бирюзовый. Этот цвет идеально подходит загоревшим выпускницам, которые хотят подчеркнуть свою кожу. К тому же бирюзовые платья рекомендуются голубоглазым девушкам. Синий. Этот цвет выглядит благородно и подчеркивает элегантность образа. Серый. Этот цвет в сочетании с розовым выглядит безупречно. Неудивительно, что девушки часто выбирают серое платье и подбирают розовые аксессуары. Красный винный. Такой цвет подойдет только выпускницам 11 класса. При этом выпускницы 9 класса должны выбирать только нежные цвета, в том числе нежно-розовый.

Выбирая цвет платья, важно помнить о том, что он должен быть не только модным, но и должен соответствовать особенностям образа выпускницы.

Модные ткани для выпускных платьев

Выпускные платья шьются из разных материалов. При этом ткань должна быть подобрана правильно для того, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Тафта. Этот материал идеально подходит для создания выпускного платья. Тафта выглядит элегантно и роскошно, радует нежным переливом. Шифон. Выпускные шифоновые платья отличаются утонченностью. К тому же такие наряды могут создаваться с декором плиссе. При желании можно выбрать шифоновое платье и создать нежный образ. Кружево. Зачастую выпускные платья предлагаются с кружевными вставками. Нужно отметить, что порой кружевное платье может скрыть недостатки фигуры, так как обладает особенной фактурой. К тому же кружево идеально сочетается с атласом и шелком. Органза. Материал идеально подойдет для платьев с пышными юбками средней длины. Платье может порадовать качественной вышивкой, которая будет идеально сочетаться с органзой. Самое важное – это внимательно изучить все доступные модели и выбрать наилучшую для себя. Т кань с пайетками и блестками. Зачастую выпускные платья полностью декорируются пайетками, блестками. В этом случае наряд получится ярким и оригинальным.

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Правильно выбранная ткань выпускного платья гарантирует создание безупречного образа.

В 2018 году можно выбрать стильное платье на выпускной для себя, зная модные тренды и учитывая собственные предпочтения. К тому же фото новинок выпускных платьев помогут понять, какие наряды идеально подойдут выпускницам.