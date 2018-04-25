Многие юные барышни задумываются о том, как лучше всего одеться на предстоящий выпускной вечер. Фото самых красивых и модных платьев на выпускной 11 класса в 2018 году позволяют понять, какой наряд является наиболее подходящим для девушки.

Разнообразие платьев и возможность подобрать красивый наряд с учетом собственных возможностей гарантируют создание стильного образа.

Модная цветовая гамма нарядов

Для девушек предлагаются разнообразные варианты выпускных платьев. При этом учет красивой цветовой гаммы является поистине важным аспектом.

Многие стилисты определили модную и привлекательную цветовую гамму. Самыми привлекательными цветами и оттенками являются:

бирюза любых оттенков (светлые и темные), причем можно выбирать цвет с легким намеком на лазурный оттенок;

глубокий синий цвет, а также светлый оттенок;

серый, который порой кажется привычным, унылым;

черный и белый, ведь оба цвета остаются актуальными всегда.

Вышеперечисленные цвета и оттенки нарядов являются самыми актуальными. При этом можно выбрать выпускное платье для 11 класса, которое идеально подойдет выпускнице и визуально скорректирует фигуру, подчеркнет красоту внешности.

Модные материалы для создания выпускных платьев

Стилисты отмечают, что платья на выпускной 2018 будут создаваться из разных материалов. Наиболее актуальными считаются следующие материалы:

шифон;

шелк;

любые струящиеся материалы;

полупрозрачная органза;

ткани с металлизированными нитками и стразами, блестками;

вставки из гипюра и кружева.

Такое разнообразие нарядов может быть оценено по достоинству. При этом многослойные бальные платья перестали быть актуальными. В 2018 году целесообразно выбирать многослойные платья из летящих тканей, которые выглядят очень изысканно и трогательно.

Особенно привлекательными будут следующие модели: верх в виде корсета и длинная юбка из струящейся ткани. При желании можно выбрать наряд со специальной шнуровкой, которая будет поддерживать лиф специальными переплетениями по спине.

Девушки должны помнить: самые красивые платья на выпускной 2018 на 11 класс отличаются изысканным дизайном. Именно такие наряды можно смело выбирать для создания стильного образа выпускницы.

Выбор выпускного платья по длине

Выпускное платье может быть длинным или коротким. При этом учет оптимальной длины является поистине важным.

Длинные наряды на выпускной вечер

В 2018 году не все девушки могут выбирать наряды с откровенным декольте или разрезами, поэтому желательно выбрать платье с открытыми плечами. При этом желательно выбирать наряд без сильной асимметрии, так как желательно создать изысканный и элегантный образ.

Выбирая длинное платье с цветочным рисунком, можно подчеркнуть женственность девушки. При этом, выбирая даже такой наряд, желательно отказаться от пышной и многослойной модели. Желательно выбирать платье с приталенным верхом и пышной тюлевой юбкой, ведь такая модель может быть более эффектной и стильной.

Длинные платья с вырезами на лифе считаются модными. При этом вырезы могут располагаться спереди, посередине или сбоку на талии. Самое важное – это избежать вульгарности.

Выбирая платье, желательно внимательно изучить все доступные модели и определиться с фасоном, цветом, декором и кроем. От этого будет зависеть, насколько привлекательно будет выглядеть длинное платье для выпускного вечера.

Короткие выпускные платья

Укороченные наряды становятся фаворитами. Они отличаются удобством и стильным дизайном. Такие укороченные платья идеально подойдут многим барышням. Однако, выбирая наряд, желательно ориентироваться на свой рост и особенности фигуры.

В любом случае длина мини нежелательна для выпускного вечера. Выбирая укороченное платье, желательно ориентироваться на длину миди или чуть выше колена. При этом такое платье должно подчеркивать красивую талию и скрывать возможные проблемы с фигурой.

Модными также считаются платья с корсетом и очень пышной нижней частью. Верхняя часть может быть выполнена по-разному:

полностью открытые плечи;

асимметрия и открытие одного плеча;

закрытый лиф и открытая спинка.

Нужно отметить, что верх может быть украшен ярко и стильно. В качестве декора могут использоваться стразы, пайетки. Уместными также могут быть воланы и оборки, драпировка, кружевные вставки.

Верхняя часть может соответствовать или контрастировать тону юбки. Все зависит от пожеланий самой выпускницы.

Нижняя часть должна быть достаточно пышной. По данной причине рекомендуется использование объемной юбки из шифона, которая будет соответствовать тону наряда или отличаться на несколько тонов. При этом излишне пышный низ возможен только для стройных барышень, так как в противном случае он будет смотреться нелепо.

Короткие платья могут быть однотонными и многоцветными. Вне зависимости от цвета и оттенка, нужно правильно подобрать обувь с учетом ее цвета.

Модные фасоны выпускных нарядов

Самые красивые платья на выпускной 2018 на 11 класс доступны для смелых выпускниц с развитым чувством стиля.

Греческие платья

Греческий стиль является нежным и грациозным, поэтому он всегда остается актуальным. В 2018 году по-прежнему можно отметить важные особенности выпускных платьев греческого стиля.

Актуальным считается свободный ниспадающий край подола. При этом в нижней части может быть аккуратный разрез. Оригинальным вариантом является ассиметричный покрой низа, когда юбка оказывается скошенной назад или в сторону. Допускаются акценты на груди, талии, спине. Лиф может обладать 1-2 бретелями или отличаться полным их отсутствием. Предполагается наличие завышенной талии у платья и использование широкого пояса из атласа. В качестве декоративных элементов обычно используют съемную брошь, пряжки, стилизованные узоры, бисер и стразы. Спина свадебных платьев может быть открытой. Если спинка оказывается закрытой, ее часто украшают ручной вышивкой, шнуровкой, кружевными фестонами, лентами. Предполагается большое количество драпировок и мягких складок из струящихся тканей. Д ля греческих платьев используют легкие материалы. Актуальными считаются атлас, тонкий шелк, шифон. В 2018 году можно смело выбирать не только белые, бежевые, оливковые платья. Модными цветами считаются алый, бирюзовый, сиреневый, малиновый.

Правильно выбранное греческое платье подчеркнет достоинства фигуры и обязательно скроет недостатки.

Платья с открытыми спинами

Выпускницы вправе выбрать длинное платье с открытой спиной. В этом случае наряд будет отличаться длинной юбкой и закрытым декольте, глубоким вырезом сзади. Такое платье считается привлекательным и целомудренным одновременно.

В последнее время модными считаются платья, спины которых оформлены яркими декоративными элементами. Востребованными считаются стразы и искусственные камни. Такие наряды приятно удивляют изысканным и оригинальным декором.

Еще одно привлекательное направление – это использование открытой спинки. Однако в этом случае бретели пересекаются и создают оригинальный узор. Однако наряд такого фасона будет требовательным к выбору нижнего белья. В противном случае застежка бюстгальтера нарушит создаваемую композицию.

Рекомендуется использовать специальные силиконовые бра без задней застежки или бюстгальтеры с заниженной линией застежки.

Открытая спина у платья выглядит целомудренно и привлекательно.

Платья в стиле бюстье

Длительное время корсет представлял собой важную деталь вечерней моды, но теперь он отошел на второй план. Теперь успешно используются стильные платья-бюстье, которые отличаются легкими драпировками. Однако такие фасоны предполагают использование жесткого корсетного верха. В современных коллекциях можно найти платья в минималистическом и вычурном исполнении. Иногда дизайнеры используют заметный декор, среди которого отмечают вышивку, стразы, объемные декоративные детали.

Самое важное отличие таких платьев – это лаконичность и простота фасона.

Платья трансформеры

Для выпускниц предлагают разнообразные самые красивые платья на выпускной 2018 на 11 класс. Например, модели трансформеры считаются актуальными и функциональными.

Разнообразные наряды удивляют своим стильным и оригинальным исполнением. К тому же девушки вправе выбрать платье, которое удастся легко и быстро видоизменить. В результате длинный торжественный наряд подойдет для официальной части, короткое игривое платье – для ночной дискотеки. Обычно для такой трансформации образа и своего удобства достаточно отстегнуть верхние пышные слои.

В 2018 году будут особенно популярны такие яркие цвета, как синий, зеленый, коралловый, желтый.

Платья-годэ

Платья-годэ отличается оригинальным кроем «рыбка». Нижняя часть подола отличается пышной формой. При этом верхняя часть выгодно подчеркивает талию. Однако такой покрой наряда затрудняет движения и танцы.

Платья-годэ считается одним из самых красивых среди скромных фасонов. Каждая выпускница может выглядеть на все 100%, соблюдая особенную сдержанность в своем образе.

Платье-рубашка

Такой наряд считается оригинальным и модным. Платье-рубашка подойдет юным стройным барышням. Выпускница может выглядеть смело и нежно одновременно. Самое важное – это продумать образ. Например, можно выбрать оригинальную сумку в виде папки на молнии, туфли на платформе. При этом рекомендуется сделать легкую небрежную прическу.

Кружевные выпускные платья

В 2018 году кружевные платья становятся актуальными. Такие наряды считаются универсальными.

Кружевные вставки могут быть сделаны в современном или в ретро стилем, могут использоваться в качестве основы или дополнительного материала для наряда.

Если не хочется строить образ на основе кружевной ткани, целесообразно выбрать платье с соответствующим декором. Кружево может использоваться для оформления лифа или юбки, создания комбинаций. На самом деле кружево очень хорошо смотрится с матовой тканью.

При желании используются контрастные кружевные принты, которые имитируют настоящее кружево. Такой тренд считается одним из самых важных в 2018 году.

Стилисты отмечают, что кружевные выпускные платья лучше всего выбирать стройным выпускницам. Только в этом случае можно рассчитывать на создание безупречного образа.

Платья хай-лоу

Такие наряды отличаются оригинальным продуманным исполнением. Юбка спереди всегда оказывается короче задней части. Такой крой возможен даже на длинных платьях.

Выбирая платья хай-лоу, можно отметить возможность открыть красоту туфель. Даже, если платье будет приподниматься до щиколоток, красота обуви будет доступна для оценки.

При желании смелые выпускницы могут выбирать экстравагантную модель. В этом случае спереди будет мини длина. При этом сзади платья удастся отметить наличие длинного шлейфа, который подчеркнет изысканность наряда.

Вышеперечисленные фасоны являются наиболее востребованными, причем они идеально подойдут для создания стильного образа выпускницы.

Советы по выбору платья для выпускного

Выпускницы вправе выбрать наиболее подходящее платье для создания своего стильного образа.

Пастельные цвета часто используются для выпускных нарядов, причем они соответствуют модным трендам. При желании можно выбрать несколько пастельных цветов для создания гармоничного и привлекательного образа. В 2018 году можно создавать естественный образ. Выпускницы вправе выбирать простые прически, созданные на основе кос и плетений. При этом макияж может быть простым. Даже в этом случае можно выбрать простое выпускное платье, которое будет отличаться лаконичным фасоном и отсутствием декоративных элементов. В ыпускницы вправе выбрать простое выпускное платье и оригинальные аксессуары. Такой образ обещает быть интересным и необычным.

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Фото самых красивых платьев на выпускной 11 класса на 2018 года позволят понять, как лучше создать привлекательный образ с учетом моды и собственных пожеланий.