Выпускной в 9 классе — торжественное и волнительное мероприятие, к которому выпускницы готовятся заранее. Любая школьница мечтает, чтобы ее платье на выпускной бал в 2018 году было непросто красивым, стильным, но и отвечало последним модным тенденциям.

Посмотрим, какие платья на выпускной 2018 для 9 класса сейчас в моде - фото нарядов для вашего вдохновения, и самые красивые короткие и длинные модели платьев

Модные цвета платьев

Выпускницы будут рады узнать, что палитра модных цветов сезона 2018 очень разнообразна, поэтому можно выбрать наряд цвета под свой вкус и стиль. Определенно, модные цвета этого сезона задают позитивный настрой: они добавляют яркости, пробуждают воображение, делают образ интересным и оригинальным.

9 класс — это самый мечтательный и романтичный возраст. Юные девушки в этом возрасте полны непосредственности, нежности, поэтому их образ подчеркнет лавандовый и пастельный розовый — эти цвета вошли в моду нынешнего сезона.

Если же девушка предпочитает образ бунтарки, которая нарушает все каноны, то она может выбирать платья во всех оттенках красного, а также яркого и искрящегося цвета лайма.

Самые красивые платья на выпускной 2018 в 9 классе необязательно яркие. Так, стильно и модно будут смотреться наряды более сдержанных и консервативных цветов. Например, это благородный синий цвет.

В нынешнем сезоне по-прежнему актуальны цвета металлик — они универсальны, сочетаются практически со всей цветовой палитрой.

Также в этом сезоне в модных коллекциях активно используется белый и черный цвет — классика, как это очевидно на фото модных показов, не выходит из моды.

Платья на выпускной 2018 представлены также в нежных цветовых гаммах — это пастельные оттенки голубого, розового, персикового. Эти сдержанные, мягкие цвета сделают образ юной выпускницы легким, очаровательным, нежным. Очень интересен и молочный цвет — он освежает образ, придает ему нотки мечтательности, и при этом оттенок не такой простой, как белый, который кому-то может показаться слишком скучным.

В выпускной моде популярны и вечерние платья классических расцветок и их сочетаний — это белый, черный, серый, металлик.

Из более оригинальных оттенков обратите внимание на цвет бирюзы, фуксии, морской волны, марсалы, фиолетовый.

Если же вы предпочитаете черный цвет, то не стоит думать, что он будет слишком скучным для такого праздника. Самые красивые платья на выпускной 2018 в 9 классе представлены и в черном цвете, при этом они дополнены стразами и пайетками, цветочной вышивной, которая делает образ праздничным.

Однако выпускницам 9 класса стоит помнить, что в их возрасте лучше выбирать нежные или яркие цвета. Глубокие и насыщенные лучше оставить на будущее. От однотонных черных платьев лучше отказаться — они не слишком уместны на празднике юности.

Если вы своим нарядом хотите подчеркнуть особенность этого торжественного момента, то обратите внимание на платья, сочетающие черный и золотой, или черный и металлик.

Как выбрать цвет для своего образа и стиля

Безусловно, палитра выпускной моды настолько разнообразна, что выбор вызывает затруднение: какой цвет выбрать, чтобы он выигрышно подчеркивал именно ваш оттенок кожи, цвет волос и глаз?

Именно поэтому в выборе выпускного платья важна своевременность — выбирая в последний момент, вы можете ошибиться с оттенком, и платье будет дисгармонировать с вашим образом. Чтобы определиться с палитрой и сделать правильный выбор, примерьте в магазине или ателье платья разных оттенков.

Желательно взять с собой в магазин маму или старшую сестру, которая подскажет вам, какой выбор сделать.

Важный нюанс: выбирайте, ориентируясь не только на свой вкус, но и на советы консультантов или мамы, поскольку со стороны может быть виднее, насколько цвет сочетается с вашим оттенком волос, глаз и кожи.

Безошибочный вариант — определить свой цветотип:

Цветотипу «лето», у которого естественный цвет волос в палитре от светло-русого до светло-шоколадного, лучше всего подходят холодные оттенки — например, синий, серо-голубой, мягко-розовый, цвет жемчуга. Избегайте кирпичных и рыжеватых оттенков. Для цветотипа «весна» характерна золотинка или рыжинка в волосах. Такому цветотипу можно выбирать насыщенные и теплые оттенки. «Осень» с каштаново-золотистыми или рыжими волосами гармонично смотрится в платьях всех оттенков кирпичного, красноного, коричневого, фиолетового, а также темно-зеленого, синего, аквамаринового, цвета хаки и горчичного оттенка. А вот «зима» — это черные и темные оттенки волос. Выпускницам этого цветотипа можно посоветовать все яркие оттенки, а также малиновый, ярко-фиолетовый и зеленый, желтый, изумрудный. Очень эффектно смотрятся все контрастные сочетания оттенков.

Трендовые фасоны, силуэты, материалы

Если вам нравятся элегантные вечерние платья в пол, то вы сможете выбрать из большого разнообразия коллекций — эти фасоны остаются в тренде выпускной моды. Модные платья для выпускниц 9 класса — это преимущественно легкие, струящиеся материалы. Не стоит выбирать слишком плотные ткани, обтягивающие фасоны, корсеты — это лишает образ юной выпускницы очарования и легкости. Длинные платья представлены из атласа, шифона, шелка, с кружевными отделками.

В моде выпускные платья А-силуэтов — они особенно понравятся девушкам, мечтающим о пышном наряде. Платья в пол с баской, шлейфом, с декоративной отделкой остаются в тренде. Очаровательно смотрятся платья с воздушным шлейфом из фатина — он подчеркивает юность и беззаботность.

Обращайте внимание и на отделку платьев. Так, в выпускной моде 2018 предпочтение отдается 3D-аппликациям, кружевной отделке, цветочным и анималистичным принтам.

В выпускной моде представлены длинные платья с аккуратным, не вызывающим разрезом на ноге, а также с приоткрытой спинкой и плечами.

Если вашей фигуре не идет длина в пол, то обратите внимание на фасоны чуть ниже и чуть выше колен.

Что касается пышных платьев в стиле «принцесса», многоярусных нарядов на обручах, то от таких платьев стоит отказаться — они вышли из выпускной моды и стали неактуальными.

Если вы хотите сделать свой образ более праздничным, оригинальным, то вместо пышных юбок обратите внимание на декоративные элементы. Так, это могут быть вставки из бисера, жемчуга, кружева. Но при этом следите, чтобы декоративные вставки не перенасыщали выпускной образ 2018.

Помните, что самые красивые платья на выпускной 2018 в 9 классе — это не только та или иная цветовая палитра или материал, но и фасон, который подходит именно вашему типу фигуры. Это значит, что при выборе платья следует ориентироваться на базовые правила выбора силуэта по типу фигуры. Например, силуэту «груша» подходят наряды с расклешенной юбкой, завышенной талией. Облегающие платья при таком телосложении лучше не выбирать.

Если вы хотите, чтобы выпускное платье вас визуально стройнило, то не следует выбирать блестящие ткани, ткань металлик, а также платья с горизонтальными рисунками.

При узких плечах важно визуально уравновесить пропорции, а потому следует отдавать предпочтение платьям с отделкой и декоративными элементами в области плеч и рукавов.

Очень худенькие девушки могут себе позволить многослойность в выпускном платье, пышную юбку, самые яркие оттенки.

Платья в греческом стиле

Платья га выпускной в 2018 году для 9-го класса в греческом стиле смотрятся очень легко, воздушно, элегантно. Они подчеркивают женственность и изящность девушки. Для таких платьев характерны мягкие линии и струящиеся ткани. Романтичные платья в греческом стиле смотрятся очень нарядно, однако, они требуют полного совпадения стиля: прическа, украшения, аксессуары должны гармонировать с платьем.

Платья в таком стиле могут быть иметь прямой фасон, а могут быть выполнены с драпировками. Верх платья может быть украшен кружевами, а линия талии — декоративной отделкой.

Длинные платья в пол

Длинные платья в пол — классический образ для выпускного. Такой фасон подчеркивает торжественную, праздничную атмосферу выпускного вечера. Старайтесь выбирать платья из легкого материала, поскольку во время танца плотные ткани будут сковывать движения и мешать.

У платья в пол, может быть, свободный силуэт, а, может быть, корсетный лиф — все зависит от ваших пожеланий. Юбка может быть прямой, а может быть и пышной.

Короткие платья

Короткие выпускные платья — хит выпускной моды в 2018 году. Они нарядные, эффектные, красивые, и в то же время не сковывают движения и не мешают во время танцев. Короткие платья подчеркивают юность, энергичность и задор девятиклассницы. Они идеально подходят активным, неугомонным и ярким девушкам.

Очень оригинально смотрятся короткие платья с ассиметричной юбкой — спереди короткая, сзади — длинная юбка. Такая ассиметричная юбка привлекает внимание, делает платье очень эффектным и запоминающимся. Юбка может быть выполнена из легких, летящих материалов — например, шифона.

Платья с корсетом

Если вы хотите продемонстрировать свою тонкую талию, то нет ничего лучше, чем выпускные платья с корсетом, причем это могут быть как длинные, так и короткие наряды.

Коктейльные платья

Хороший вариант выпускного платья для юной девушки — коктейльное платье. Фасоны таких платьев очень разнообразны, поэтому вы найдете идеальное платье своей мечты. Коктейльные платья хорошо подчеркивают фигуру стройных девушек; они легкие, свободные, не будут мешать во время активных танцев.

Коктейльные платья на выпускной в 2018 году для 9 класса могут иметь свободный фасон, облегающий; они бывают с пышной юбкой, с асимметрией. Лучше избегать платьев с глубокими вырезами и разрезами — они неуместны на выпускном балу.

Такие платья хороши тем, что они подчеркивают задор, юность и романтичность выпускниц. А еще они обязательно пригодятся и после выпускного бала, поскольку прекрасно подойдут и для любых торжеств.

Обратите внимание на коктейльные платья, которые сочетают несколько трендов. Например, это может быть лаконичное платье из атласа, дополненное полупрозрачным топом с нежным цветочным декором, отделкой с кружевной аппликацией или вышивкой с цветочными мотивами.

Платья с асимметрией

Стильно и оригинально смотрятся платья с асимметрией, причем не только в крое юбке. Так, это может быть сложная линия горловины, асимметрия рукава (например, это отсутствие одного рукава). Также асимметрией может служить разрез на юбке.

Пышные платья

Пышное платье — мечта многих девушек, ведь многие юные барышни мечтают стать принцессами. Тем не менее, к выбору такого наряда следует подходить с большой осторожностью. Так, платья с кринолинами и юбкой на обручах смотрятся устаревшими, поскольку они вышли из выпускной моды.

Кроме того, очень пышные платья более уместны на свадьбе, чем на выпускном вечере.

Если же вы все-таки мечтаете о пышном платье на выпускной в 2018 году, то отдавайте предпочтение многослойности и объемным юбкам. В тренде также воланы и баски, которые и делают силуэт пышным. Очень стильно смотрятся и платья с ассиметричными ярусами.

Еще одна идея для тех, кто мечтает о пышном наряде — это сочетание слоев разных фактур и цветов, за счет чего и достигается пышность. Это переливы оттенков (причем оттенки полупрозрачные, что делает образ легким), слои из органзы, ажура, гипюра, тонкого кружева.

Помните и о том, что на выборе платья подготовка к выпускному вечеру 9 класса не оканчивается. Предстоит продумать весь свой образ, а значит необходимо правильно подобрать аксессуары. В сезоне 2018 предпочтение отдается простым и лаконичным украшениям, поэтому откажитесь от яркой, массивной бижутерии. Также лучше не выбирать комплекты из серег, браслетов колец — такие украшения сейчас не в моде.

Многим выпускницам хочется, чтобы платье было очень эффектным, ярким, оригинальным. Но при выборе помните, простота часто смотрится более элегантно и выигрышно, чем чрезмерная смелость и экстравагантность. Поэтому лучше выбирать более сдержанные, лаконичные фасоны платья на выпускной в 2018 году, которые будут подчеркивать юность, очарование, непосредственность юных выпускниц 9 класса!