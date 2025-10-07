Где купить пальто на осень: 5 российских брендов

Подборка российских марок, предлагающих модели от вечной классики до самых трендовых новинок сезона.

Пальто – самая незаменимая вещь в гардеробе осенью. Редакция Клео.ру составила ТОП-5 российских брендов верхней одежды: от классики до самых современных трендов.

Haspikl

Западные модники и модницы вовсю облюбовали укороченное пальто с воротником-стойкой. Такой трендовый вариант можно приобрести у российского молодежного бренда Haspikl. Название "Папарацци" отсылает к эстетике моделей нулевых и голливудских звезд, каждый шаг которых преследуется навязчивыми фотографами. Пальто марки Haspikl выполнено из шерсти и имеет узнаваемую деталь: пояс на линии бедер. Такое пальто точно вызовет восторг у всех окружающих.

Фото: архив бренда Haspikl/ haspikl.com

BLCV

BLCV – марка, создающая классические и при этом нескучные модели пальто. В новой коллекции бренда представлены двубортные пальто в стиле оверсайз, которые могут отлично подойти как женщинам, так и мужчинам. Цветовая палитра бренда имеет в арсенале традиционные оттенки, такие как черный и коричневый, и нетипичный окрас – "серая клетка". Этот предмет гардероба, сочетающий в себе стиль и классику, станет вашей "палочкой-выручалочкой" на все случаи жизни – и в пир, и в мир!

Фото: архив бренда BLCV/ blcv.ru

SELFMADE

Бренд SELFMADE предоставляет огромный выбор верхней одежды, отличающейся разнообразием форм, цветов и фактур. В новой коллекции марки присутствуют необычные модели, такие как силуэтное пальто-жакет из шерсти l’Orangerie. Это изделие имеет строгий архитектурный силуэт в сочетании с мягкостью шерсти и воздушностью белоснежного оттенка пальто.

Фото: архив бренда SELFMADE/ selfmade.ru

Arligent

В новой осенней коллекции марка "Арлиджент" переосмыслила утилитарный стиль, превратив его в элегантное пальто-макси песочного цвета. Та самая "куртка рабочего", которой вдохновились дизайнеры бренда, стала отправной точкой для создания утонченного силуэта с сохранением характерных деталей: канваса, контрастного воротника и манжетов.

Фото: архив бренда Arligent/ arligent.ru

Asya Semyonova

Asya Semyonova – российский бренд, имеющий собственное производство в Тюмени. Каждая коллекция бренда отвечает не только современным тенденциям, но и обладает ценностями долговременной моды. Здесь вы найдете стильные пальто с широкими плечами, трендовым воротником-стойкой, а украсить верхний элемент гардероба вам помогут аксессуары с изюминкой – например, меховой шарф.

(фото 5) Фото: архив бренда Asya Semyonova/ asyasemyonova.ru
С таким изобилием выбора верхней одежды среди российских брендов вы точно останетесь в тепле этой осенью!

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

