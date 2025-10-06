Бренды Московской недели моды за которыми стоит следить

Пятая Московская неделя моды снова собрала в одном пространстве все, что формирует современную индустрию: дизайнеров и байеров, культурные традиции и смелые эксперименты, локальные бренды и международных гостей. В этом году мероприятие объединило более 220 участников из России и других стран – от Китая до Бразилии – и развернулось в самых знаковых локациях столицы: парке "Зарядье", ВДНХ, Пушкинском музее и других. Мы отсмотрели все фото и выбрали семь брендов, которые зацепили нас своим видением сезона и за которыми мы советуем следить всем.

SOLANGEL



Новая коллекция бренда Solangel представляет модернистское прочтение славянского культурного кода с использованием инновационных дизайнерских решений. В основе концепции — объединение традиционных ремесел и эстетики с авторской технологией инкрустации кристаллами, ставшей визитной карточкой бренда. Вся коллекция – это вечерние наряды, украшенные тонким кружевом, традиционной вышивкой, флористическими мотивами. Каждое изделие вдохновлено природой и символами русского наследия. Мы увидели и платье-березу, и адаптацию народного костюма в мини-платье с перьями, и элегантные наряды в бежевом цвете с принтами в виде шелестящих колосьев.

Surovaya



Бренд Surovaya представил новую коллекцию под названием Fallen Lights. В коллекции нет нашумевших трендов, только вечная классика. Монохромные платья-хитоны, строгие костюмы, жакеты с укороченными рукавами и пальто-смокинги рифмовались с ключевым акцентом во всех образах – это аксессуары в виде обвесов, бус, сумок, шнуровки и других украшений из белого агата. Такой камень выбран не просто так, ведь по древним поверьям – это окаменевшие глаза. Агат символизировал мудрость, чистоту и связь с высшими силами.

Wildberries "Культурный код"





В рамках Московской недели моды состоялся специальный показ Wildberries "Культурный код" с участием 6 российских брендов, представленных на платформе.

Дизайнеры собрались из разных уголков России:

•⁠ ⁠Dongak – Республика Тыва

•⁠ ⁠Артель "Воскресение" – Самара

•⁠ ⁠Varvara Zenina – Москва

•⁠ ⁠Lusi – Казань

•⁠ ⁠Anna Zlotko – Архангельск

•⁠ ⁠Madina Saralp – Кабардино-Балкария

Они специально разработали коллекции в стиле культурного кода регионов России. В стильные коллекции вошли и изделия, имитирующие кафтаны и мундиры, платья с длинными летящими манжетами и рукавами О-образной формы и брюки-шаровары. Также в коллекции встретились национальные костюмы различных регионов России — некоторые выполнены в современном прочтении.

FLASHIN



Основными элементами новой коллекции бренда Flashin стали изделия из экомеха – полушубки, жакеты, воротники, боа и горжетки. Изумрудный жакет, пальто-халат и полушубок отличаются выверенными силуэтами. Остальные изделия линейки составили юбки из батиста на сетке, шелковой блузы, брюк с флоральными и анималистичными принтами, платьев "бэби-долл" и лаконичных комплектов из поло и шорт. Хрустальные стразы дополнили образы, обувь и прически.

Persve



Московский бренд Persve посвятил новую коллекцию сложным графическим формам. Дизайнеры модного дома вдохновлялись работами одного из великих архитекторов современности, Фрэнка Оуэна Гери, получившего популярность за счет деконструкции. Вся линейка также отличается смелой асимметрией, которую очень легко адаптировать к повседневному стилю. В одном образе могли сочетаться топы со сборками, юбки-макси или шелковые шорты с повязанной поверх баской-парео. Платья со спущенными бретелями, тянущиеся воздушные шлейфы, брюки с двойным поясом и летящая шнуровка тоже отвечали за деконструкцию.



TSIGANOVA



Виктория Цыганова в рамках Московской недели моды погрузила зрителей в русскую сказку. Бренд Tsiganova специализируется на стиле а-ля рус. В основу коллекции легли хохломские росписи и традиционные орнаменты на пальто, жилетах с меховой отделкой, мундирах, укороченных жакетах, сарафанах и утепленных джинсовых куртках. Акцентом на образах стали стильные головные уборы в виде традиционных шапок-ушанок, чепчиков, инкрустированных крупными камнями, и косынок.

SaiJamin



SaiJamin – молодой бренд с черкесскими корнями. "Черкесский код" проявляется в современных интерпретациях газырей, орнаментальных деталей и силуэтах, вдохновленных традиционной одеждой черкесских женщин. Каждое изделие – это диалог между прошлым и настоящим, культурой и современным взглядом на моду. Коллекция "Нити" – это история о встрече двух частей одной души: маленькой девочки, ищущей защиты и опоры, и взрослой девушки, в которой она вырастет. В каждой вещи чувствуется этот внутренний диалог: мягкость и легкость бохо переплетаются с четкими линиями, создавая баланс между уязвимостью и силой, свободой и собранностью. В образах использованы косы с украшениями, фактурная лаковая кожа, продуманный крой. Особое внимание уделено акцентной талии, подчеркнутой басками и поясами, создавая изящный и выразительный силуэт.