Ольга Орлова приобрела люксовую сумку почти за миллион рублей

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Знаменитость похвасталась подписчикам последней покупкой.

Телеведущая и певица Ольга Орлова в своих соцсетях показала сумку, которая сразу привлекла внимание поклонников не только своим внешним видом, но и внушительной стоимостью.

Знаменитость, отвечая на вопрос подписчика о последней покупке, продемонстрировала большую плетеную сумку глубокого винного цвета. Модель идентифицирована как Large Cabat от итальянского бренда Bottega Veneta, выполненная в фирменной технике intrecciato. Цена аксессуара, согласно официальному сайту, составляет почти 12 тысяч долларов, что в пересчете на рубли приближается к миллиону. И это без стоимости услуг байера, которыми Ольга воспользовалась.

Скриншот публикации Ольги Орловой в соцсети; скриншот официального сайта Bottega Veneta / www.bottegaveneta.com

Сумка изготовлена вручную из высококачественной кожи и представлена в цвете Barolo. Просторный силуэт и лаконичный дизайн делают ее не только стильным, но и функциональным предметом гардероба. Сумка Large Cabat входит в категорию знаковых моделей Bottega Veneta и признается одной из самых узнаваемых позиций бренда.

Ранее журнал Клео.ру рассказывал и о других звездах российского шоу-бизнеса, которые тратят на одежду и аксессуары миллионы. Среди них – телеведущая и блогер Ида Галич и актриса Екатерина Варнава.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

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