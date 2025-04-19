Галич, Боня и Варнава: российские звезды, которые тратят миллионы на одежду

Российские звезды любят роскошь и дорогую одежду. Сумка за несколько миллионов – обычное дело для отечественных селебрити. В новом материале рассказываем, кто из российских знаменитостей тратит целое состояние на свой гардероб, а также кто является обладателем дорогостоящей коллекции обуви в России.

Виктория Боня

Популярная медиа-персона, звезда российского телевидения и бывшая супруга бизнесмена. В 2022 году заработок Бони составил 250 миллионов в год: за один рекламный пост в соцсетях она получает около двух миллионов рублей. По фотографиям Виктории становится понятно, на что она тратит эти деньги. На одном снимке она увешана браслетами и часами Cartier, общей стоимостью более 100 тысяч долларов. На другом – демонстрирует люксовые сумки брендов Yves Saint Laurent и Chanel, цена на которые стартует от 300 тысяч рублей.





Ида Галич

Новоиспеченная фэшн-икона, сотрудничающая со стилистом Олегом Горчаниным с 2023-го года. С тех пор финансовые затраты на создание уникального стиля значительно выросли, как и ее узнаваемость в медиапространстве. Будучи приглашенной гостьей на закрытый показ Schiaparelli в Париже, Ида потратила только на украшения и обувь для своего образа практически миллион рублей (восьми тысяч евро).

Екатерина Варнава входит в рейтинг Forbes со состоянием в 1,2 миллиона долларов, а также в топ-звезд, которые явно не жалеют денег на одежду. Екатерина – обладательница, пожалуй, самой роскошной и дорогостоящей коллекции обуви в российском шоу-бизнесе: туфли Loewe с меховой отделкой за одну тысячу долларов, мюли Schiaparelli из черного атласа и золотой латуни за 3,3 тысячи евро, атласные лодочки Prada стоимостью 800 евро – и это только малая часть коллекции.

Анализируя гардеробы отечественных звезд, становится очевидно: мода для них – это не просто способ самовыражения, а настоящая инвестиция в имидж. Люксовые бренды, кастомные аксессуары и редкие дизайнерские экземпляры – всё это часть медийной игры, где внешний вид становится неотъемлемой частью успеха. Кто-то вкладывает миллионы в обувь, кто-то – в украшения и эксклюзивные наряды, но объединяет их одно: стремление быть не просто модными, а незабываемыми.