5 вариантов самых модных купальников лета 2025

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Станьте пляжной анакондой этим летом.

Надоели скучные базовые купальники? Тогда присаживайтесь поудобнее, ведь Клео.ру собрал гид по самым актуальным и необычным моделям купальников лета 2025.

Вязаный купальник

Если бы эстетика granny core была купальником, она бы была им. Вязаные купальники создаются при использовании техники "кроше", то есть плетутся вручную крючком. Не стоит бояться, что в них будет жарко – вязаные купальники сделаны из 100% хлопка.

Фото: архив бренда Katisha like it/ katisha.ru

Пайетки

Времена однотонных купальников прошли. Теперь в моде яркость – а что может быть более ярким, чем пайетки? Эти декоративные детали будут переливаться всей гаммой оттенков под лучами летнего солнца, выделяя вас на фоне всех остальных.

Фото: архив бренда Katisha like it/ katisha.ru

Монокини

Слитные купальники больше не равно спортивная форма для занятий водными видами спорта. Дизайнеры трансформировали классический облик монокини, добавив к ним необычные принты и еще более необычный силуэт. Слитные купальники с фигурными вырезами по бокам – новый тренд лета 2025.

Фото: архив бренда Katisha like it/ katisha.ru

Змеиный принт

Змеиный принт остается популярным трендом в 2025 году, особенно в летнем гардеробе. Такой принт, имитирующий змеиную чешую, добавляет образу динамики и выразительности, а также может придать ощущение роскоши, сделав обладательницу такого купальника настоящей анакондой на пляже.

Фото: архив бренда Katisha like it/ katisha.ru

Лиф-бант

Тренд на одежду с бантами не выходит из моды который сезон. Однако, если платье или топ с бантом никого не удивит, то купальник в виде банта заставит даже самых искушенных модников затаить дыхание от восторга.

Фото: архив бренда Katisha like it/ katisha.ru

Лето 2025 подготовило для нас огромное количество разнообразных трендов на любой вкус. Теперь выбор за вами – какой купальник станет вашим напарником в этом пляжном сезоне.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

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