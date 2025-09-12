Поднимите настроение и воротник: одежда с высоким горлом – ваш must-have этой осенью

Осенний гардероб готовится к очередной встрече с холодной погодой, и вместе с ней приходит стильный союзник – высокий воротник, известный как funnel neck. Эта деталь, когда-то ассоциировавшаяся исключительно с практичностью, сегодня превратилась в настоящий модный тренд, способный преобразить любой образ.

Рождение тренда на воротник-трубу

Еще недавно вещи с высоким горлом воспринимались как нечто само собой разумеющееся – теплая водолазка или защищающее от ветра пальто. Однако последние сезоны продемонстрировали стремительный взлет популярности этого элемента. Количество моделей с высоким воротом на подиумах заметно выросло у таких брендов-гигантов, как Saint Laurent, Gucci и Toteme.





Многообразие форм и материалов

Новый виток популярности funnel neck выходит далеко за рамки традиционных водолазок. Сегодня этот крой проникает во все виды верхней одежды, придавая им новый, современный характер. Куртки, пальто, ветровки, бомберы и даже тренчи – любая верхняя одежда обретает особое очарование благодаря высокому воротнику, который поднимается до самого подбородка, создавая ощущение уюта и защищенности.

Текстуры и материалы играют не последнюю роль в этом тренде. Высокие воротники встречаются в изделиях из замши, искусственной кожи, денима, водонепроницаемых тканей – выбор практически безграничен. Это позволяет адаптировать тренд под любой стиль, от повседневного до более элегантного.





Сочетание стиля и функциональности

Одно из главных преимуществ высокого воротника – его универсальность. Он не только надежно защищает от ветра и холода, но и выполняет роль интегрированного шарфа, добавляя образу завершенность без лишнего объема. Эта деталь способна превратить самый простой наряд в стильное заявление.

С чем носить высокий воротник?

Повседневный шик . Сочетайте куртку или пальто с высоким воротом с любимыми джинсами и удобными лоферами.

. Сочетайте куртку или пальто с высоким воротом с любимыми джинсами и удобными лоферами. Элегантная осень . Создайте утонченный образ, дополнив юбку-карандаш миди и ботильоны пальто с высоким воротником.

. Создайте утонченный образ, дополнив юбку-карандаш миди и ботильоны пальто с высоким воротником. Стильный слой. Носите водолазку с высоким горлом под пиджак или кардиган, создавая многослойный и актуальный образ.





В этом сезоне высокий воротник – это не просто модная деталь, а возможность выразить свою индивидуальность и придать образу новое звучание. Наличие такого элемента в гардеробе – это инвестиция в комфорт и стиль, которая точно окупится с наступлением прохладных дней. Присоединяйтесь к тренду и почувствуйте себя уверенно и элегантно этой осенью!