Надежда Абзаева: "Я работаю с культурным кодом не как дизайнер, а как исследователь"

Самобытная российская марка одежды Abzaeva молодого дизайнера Надежды Абзаевой из Улан-Удэ транслирует идею о сохранении культуры и древних традиций Бурятии. В основе концепции – философия локальной идентичности, связь с природой и древними корнями, некий перефраз форм кочевой культуры в пространство современного мира информационных технологий. Постоянный участник и резидент Московской недели моды – Надежда рассказала нам о своем видении современного дизайна, сочетании шаманских практик с ИИ, внутренней природе, а также о том, насколько сегодня человеку важна идентификация.





– Надежда, вы обмолвились, что принадлежите к одному из ольхонских шаманских родов, и это, кстати, довольно наглядно сказывается на вашем творчестве.

– Мой род, шаманский род Абзай по отцу, происходит с острова Ольхон на Байкале. Это одно из самых сильных мест на земле, центров шаманизма. Для меня, для моей семьи шаманизм – важная грань бытовой жизни, то, что всегда рядом. И в дизайне одежды мне также очень хочется передать это уникальное ощущение гармонии, синергии мира и природы, формы и времени. Я назвала бренд своей фамилией Abzaeva, что передает очень важную идею – помнить и знать историю своего рода. Мы живем в абсурдном мире устаревания вещей, где неизменными и единственными остаются именно родовые традиции. Меня – да, вдохновляет шаманизм как часть моей ментальности, сознания, но я человек светский, поэтому выражаю свою любовь через искусство, использую знания как ресурс для вдохновения. Моя идея, миссия – рассказывать про свой мир, выстраивать из этого свою вселенную и придумывать дизайн.

– В вашем роду были настоящие шаманы?

– Прадедушка. Я, к сожалению, его не застала, родилась в тот год, когда он ушел. Но, по воспоминаниям родителей, он был очень сильным шаманом, к которому приходили люди за помощью и советом. И до сих пор, несмотря на то, что мама у меня – педагог, а папа – ученый, у нас в семье особое отношение к обрядам, молитвам, вещим снам, оберегам и знакам. Мне кажется, говорить и вдохновляться этим – очень искренне, ведь смысл бренда и моей деятельности – передать взгляд на мир, то, что я люблю и во что верю.





– Ваша новая коллекция как раз вдохновлена такими "шаманскими практиками"?

– Эта мысль во всех моих коллекциях. В этот раз, кстати, я попыталась поэкспериментировать с нейросетью, и результат – вот такие необычные бусины на подвесах. Однажды вместе с отцом мы нашли запись буддийской молитвы в тетради моей бабушки. Я попросила папу прочитать ее на диктофон и далее загрузила текст на бурятском языке в нейросеть. Это была чисто фантазия, думала, что ничего, наверное, не получится. Но, к моему удивлению, ИИ добросовестно отнеслась к заданию и выдала изображение фактурной сферы. Идея уже не отпускала, и в коллаборации с Институтом культуры Улан-Удэ мы создали 3D-модель бусины и распечатали ее на 3D-принтере. Думаю, такого нет пока ни у кого. В полученную форму мы залили пластик и керамику и вручную создали бусины, внутри которых скрыты буддийские тексты. Такая вот визуализация молитвы. Но я подчеркиваю, что это не имеет какой-то сакральной функции. Я интерпретирую, работаю с культурным кодом даже не как просто дизайнер, а как исследователь.





– А с чего все началось, когда появилась ваша первая коллекция?

– Еще на начальном этапе обучения в онлайн-академии дизайна. Первая коллекция называлась "Хара Хун" и сразу "выстрелила", взяла призовое место на Baikal fashion week. Именно этот момент стал для меня толчком для дальнейшего развития и веры в свои силы. В качестве стартовых инвестиций в бренд я использовала стипендии и гранты поддержки, которые выиграла как куратор и искусствовед: напомню, что это мое основное образование, помимо дизайнера. В 2020 году на MBFW я представила коллекцию "Ветер дует", в которую были заложены звук, движение и соприкосновение миров. Когда ветер дует, развевая молитвенный флаг хий морин на ветвях, люди читают молитвы, которые соединяют мир природы и мир духов воедино, происходит гармония, единство всего.





– Вашему бренду уже 5 лет!

– Да, в этом году юбилей! У меня небольшой экспериментальный цех, всего двое помощников, но я наращиваю команду и постоянно учусь. Этой весной на Неделе моды планирую показ новой коллекции и уже потихоньку начинаю собирать в голове образы и смыслы. Но пока, с вашего разрешения, оставлю этот процесс в секрете.

– Кстати, кто ваши потенциальные клиенты?

– Те, кому заходит моя идея, концепция. И эта история не про одежду, а про смыслы, которые за ней скрываются, про локальную идентичность и культуру. Помню, во время обучения нам предложили составить портрет своего целевого потребителя. И я никак не могла определиться с тем, для кого моя одежда. Решила делать ее для себя. Будь что будет. Первыми клиентами были мои знакомые, друзья и те, кто в меня поверил. А вскоре ко мне начали приходить люди креативных профессий, дизайнеры, архитекторы, создатели проектов в сфере искусства и моды, исследователи трендов, художники. Все это невероятно крутые люди, и каждый раз я испытываю внутреннюю благодарность за возможность знакомства с ними. Сегодня одежду бренда носит Тося Чайкина, певица Линда.





– Вы работаете в основном натуральными материалами?

Стараюсь подбирать натуральные материалы – работаю с хлопком разной плотности и окрашивания, но бывают вещи и из смесовых тканей. Некоторые изделия сконструированы из выпадов из лекал – отрезов ткани, которые остаются после производства. В основе бренда лежит принцип безотходного производства. Из "ненужной" ткани получаются интересные аксессуары, необработанные фактурные края одежды. Это трудоемко, но того стоит. Например, вот эти дорожные сумки, формой напоминающие бараньи косточки. Идеей послужила национальная игра "Шагай наадан", в которую играли в Бурятии еще в XIII веке. Это такое выбивание маленьких бараньих косточек. Я считаю, что веками наши предки считали такую форму эстетическим каноном, и мне показалось, что вполне логично делать в такой аналогичной форме сумки, жилеты. Каждый человек ищет свою внутреннюю природу. Мне кажется, очень красивое, атмосферное и чуткое к человеку словосочетание, дающее большой простор для интерпретации и поиска смыслов.