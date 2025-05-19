Наши в Каннах: наряды Ирины Шейк, Ксении Собчак и других российских звезд на красной дорожке

Ирина Шейк – завсегдатая всех модных мероприятий – в этот раз присутствует на красной дорожке чуть ли не каждый день фестиваля. На открытии Каннского кинофестиваля супермодель появилась в уже нашумевшем архивном наряде от Armani Privé из коллекции 2019 года. Второй образ был не менее шикарным, чем первый – винтажное платье Yves Saint Laurent из бархата. Объемная юбка-баллон и черный минимализм смотрятся элегантно и отвечают дресс-коду Каннского кинофестиваля.





Российская модель Елена Перминова появилась на красной дорожке вместе со своим бойфрендом Тарасом Романовым. Лена выбрала изящное платье от российской марки Ulyana Sergeenko из кутюрной коллекции. Такой деликатный наряд был дополнен модным "обвесом" из сверкающих браслетов и длинных перчаток.





Марк Эйдельштейн снова в Каннах, правда, на этот раз без Юры Борисова. Совсем недавно подписавший контракт с американским кастинг-агентством талантов WME, Марк прибыл на красную дорожку, чтобы снова напомнить о себе зарубежной публике. Он был в скромном брючном костюме с галстуком и безукоризненной посадкой. Актер посетил премьеру фильма "Финикийская схема" режиссера Уэса Андерсона, а его коллега Шон Бейкер, режиссер "Аноры", должен выступить в качестве соавтора и продюсера картины "Левша".





По традиции ни одни Канны не обходятся без Ксении Собчак. То ли на правах жены режиссера Константина Богомолова, то ли по иной причине, российская телезвезда посетила премьеру "Умри, моя любовь" – фильма о послеродовой депрессии. Перед этим Собчак прошлась по красной ковровой дорожке в безупречном белоснежном костюме от авангардного бренда Comme des Garçons. Ее спутницей стала редкая сумка Hermes Birkin из страусиной кожи, стоимость которой стартует от двух миллионов рублей.





Впереди еще несколько насыщенных дней Каннского кинофестиваля, во время которых состоятся премьеры фильмов "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи и "Элеонора Великая" Скарлетт Йоханссон. Кто знает, кого еще из российских звезд мы увидим на красной дорожке. Может быть, Юру Борисова?