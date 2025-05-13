Красная дорожка под прицелом: как менялся самый строгий дресс-код Каннского кинофестиваля

Новый Каннский кинофестиваль еще до его официального открытия успел обрасти скандалами и спорами вокруг 78-й церемонии. Всему виной новые правила касательно дресс-кода кинофестиваля: запрет на пышные платья, яркие наряды, крупные сумки на красной дорожке. Публика гадает: "Что же будет дальше?". Так ли новы Каннские ограничения и какие инциденты случались на красной ковровой дорожке ранее в борьбе за свободу выбора?

До эпохи запретов

В 1997 году Люк Бессон и Мила Йовович привезли в Канны картину "Пятый элемент", которая быстро стала классикой мирового кинематографа. На красную дорожку Мила Йовович заявилась в тогда еще ноу-хау моды, – в "голом" платье, напоминающем инопланетный костюм. А в 2002 году Моника Беллуччи пришла со своим бывшим партнером Венсаном Касселем в образе Dolce&Gabbana с пикантной шнуровкой по бокам платья и в районе декольте. Ни Милу, ни Монику на Каннский фестиваль сейчас бы попросту не пустили в таких нарядах.





Заявление организаторов: кому теперь вход воспрещен?

Заявление организаторов Каннского кинофестиваля на 2025 год звучит так: "Из соображений приличия нагота запрещена на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля", – сообщают организаторы церемонии. Нововведения касаются не только обнаженных образов в стиле Бьянки Цензори на последней церемонии "Грэмми", но и пышных платьев, которые, видимо, по опасениям организаторов, занимают слишком много места на красной дорожке. Мужчин стилистический стоп-лист тоже не обошел стороной: под запретом оказались слишком яркие и экстравагантные наряды. Канны рекомендуют придерживаться классического стиля и отдать предпочтение смокингу с бабочкой.

Битва за каблуки: как обувь стала причиной скандала в 2015 году.

Такая строгость кинофестиваля не в новинку. В 2015 году в Каннах разгорелся скандал: на премьеру фильма "Кэрол" с Кейт Бланшетт в главной роли персонал фестиваля отказал в пропуске некоторым гостям. Причиной послужило отсутствие обуви на каблуках или на недостаточно высоком каблуке. Гости были возмущены, общественность тоже. Тем более, среди тех, кто не смог пройти на премьеру, были женщины, которые не могли носить обувь на высоком каблуке по медицинским причинам.

В знак протеста строгому дресс-коду и с целью поддержки женщин, Джулия Робертс прошлась по дорожке Канн босиком. Спустя несколько лет то же самое совершила Кристен Стюарт, апеллируя тем, что мужской дресс-код не включает обязательное наличие платьев и каблуков.





Кто осмелился нарушить правила на этот раз?

Дискуссии о правильности столь строгого дресс-кода Каннского фестиваля не утихают по сей день: на этот раз под запрет попали пышные платья. На открытие 78-й церемонии пришли и те, кто решил соблюсти правила, вроде Ирины Шейк в платье Armani Prive, а также отметились на дорожке нарушители дресс-кода. Хайди Клум появилась в пышном платье с длинным шлейфом, занимающем несколько метров красной ковровой дорожки – явное несоблюдение правил Каннского фестиваля.





Сделала ли это Хайди Клум в знак протеста жестких законов, существующих не только в Каннах, но и на большинстве других церемоний, пока остается только гадать.